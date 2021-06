Moramo biti realni, od 1. do 120. minute zasluženo su slavili Španjolci. Vidjelo se da su preuzeli sve konce, zabili smo taj sretan gol, a u devedeset minuta nismo imali šansu. Nije bilo lako nakon 1-3, pokazali smo da smo ekipa s karakterom. Da je Krama zabio za 4-3, ili Budimir za 5-4, ali eto. kad se podvuče crta, Španjolci su zasluženo prošli, rekao je nakon poraza Hrvatske od Španjolske (5-3) u osmini finala Europskog nogometnog prvenstva bivši reprezentativac Nikola Pokrivač (35).

Bila je ovo definitivno ljepotica dosadašnjeg prvenstva, a u posljednjih 20 minuta susreta istaknula su se imena koja dosad nisu bila u prvom planu. To su Ante Budimir i strijelci Mislav Oršić te Mario Pašalić.

- Lako je sad reći kad se sve posložilo. Ušao je Oršić, Budimir, Pašalić. Svi su sudjelovali kod golova. Ovo je bila Oršina prva utakmica, a da smo kojim slučajem prošli, on si je asistencijom i golom kupio mjesto u prvih 11. Nije završilo kako smo očekivali - jasan je Pokrivač.

Prošlu je utakmicu briljirao, a kapetan Luka Modrić protiv 'furije' se nažalost nije mogao istaknuti. U produžetcima je već bilo vidljivo da ne može nastaviti s igrom.

- Bez obzira na ovu utakmicu danas, ne treba mu suditi. Možda danas nije bio pravi, ali sigurno nije lako igrati svakih par dana. pogotovo ove produžetke, vidjelo se čim smo ušli u produžetak da ipak ima godine na leđima. Puno je dao i opet je pokazao da je svjetska klasa. A sad, je li vrijeme za oproštaj, on zna najbolje - kaže bivši Lukin suigrač.

Dok je ispadanje u četvrtfinalu 2008. bila tragedija, ovo u osmini finala Eura 2021. je daleko od toga.

- Ona Turska se desi jednom i tko zna kad. Tadašnje ispadanje bilo je bolnije od ovog, dečki su pokazali i vratili se s 1-3 na 3-3, stvorili takve šanse u produžetcima, utakmicu su odlučili sreća i detalji. Nije teško igrati kad imate 5-3, još su Španjolci imali par šansi koje je Livaković dobro obranio, a sigurno se nismo osramotili na turniru.

A definitivno je Dominik Livaković bio jedan od zaslužnih što Hrvatska nije dobila još koji gol. Iako je pet puta morao po loptu u mrežu, na golu je odradio jako dobru partiju.

- Do dvadesete minute je već imao dvije tri obranjene stopostotne šanse, a nastavilo se isto i kasnije. Dominik je skupio pet-šest stopostotnih obrana, pokazao je klasu, a možda je i vrijeme da napravi iskorak u karijeri jer je to zaslužio - objašnjava Pokrivač.

Izbornik Dalić i sam je priznao da je pogriješio u nekim segmentima, ali napravio je velike stvari u svom mandatu na klupi 'vatrenih' koji i dalje traje. Cilj je bio proći grupu, a Hrvatska je to i napravila.

- I 2018. je primarni cilj bio proći grupu, to smo napravili i znamo di smo došli. Prošli smo grupu, ali zašto ne proći i te Španjolce. Nažalost ispali smo, ako će proći sve po planu oni će igrati sa Francuskom i tu je sve otvoreno. Što se tiče izbornika, znamo što je sve napravio za hrvatsku reprezentaciju i on zna najbolje je li vrijeme za krenuti dalje ili ostati. On mi je bio prvi trener u Varteksu i što god da je bilo, nikad ne bi i ne mogu reći ništa loše o njemu. Čestitke od srca i gdje god bio dalje, od srca mu želim puno uspjeha - jasan je Nikola.