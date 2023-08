Dalić nije pozvao Livaju, novi stoper Ajaxa na pretpozivu

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se prvi put nakon povijesne srebrne medalje u Ligi nacija. Pred 'vatrenima' su dva okršaja u okviru kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Njemačkoj, a izbornik Zlatko Dalić danas je objavio na koga računa za te utakmice.

Izbornik Dalić pozvao je za ovu akciju 23 igrača, kojima je pridodao i pet pretpoziva. Na popisu se nije našao kapetan Marko Livaja! Kapetan Hajduka napustio je kamp 'vatrenih' uoči Lige nacija zbog incidenta s navijačem na Rujevici, gdje igramo protiv Latvije, a u nedjelju je šepajući napustio travnjak u posljednjim minutama utakmice s Rudešom. Je li ga Dalić izostavio zbog spomenutog incidenta, ili pak zbog ozljede, zasad nije poznato.

- Iza nas je odličan nastup na završnici Lige nacija te smo ostali vjerni ekipi koja je tamo osvojila srebrnu medalju. Naravno da nas sve raduje što je kapetan i dalje s nama, s Lukom smo puno jači na terenu i izvan njega. Veseli me što gotovo svi igrači imaju riješeno klupsko pitanje pa na okupljanje mogu doći mirne glave, to je u prošlosti znao biti problem u rujnu. Čestitam Mateu, Jošku, Lovri i Josipu na velikim transferima te sam siguran da će u Manchester Cityju, Ajaxu i Wolfsburgu još napredovati. Lijepo je vidjeti da ponovno imamo sve veći broj igrača u velikim klubovima, a vjerujem da je to u dobroj mjeri i plod sjajnih uspjeha reprezentacije u proteklom razdoblju - poručio je izbornik Dalić.

- Uz Gvardiola koji je propustio Final Four zbog ozljede, sastavu iz Nizozemske priključili smo Frigana kako bismo proširili dodatno napadačke opcije jednim brzim, modernim napadačem iza kojeg je odlično proljeće. Pred nama su dvije iznimno važne utakmice, u kojima s dvije pobjede možemo napraviti veliki korak prema Euru. Naravno, prihvaćamo ulogu favorita, ali jako dobro znamo da to u kvalifikacijama ne znači puno ako ne uđete u susret maksimalno koncentrirano i fokusirano te od igrača očekujemo upravo onakav pristup kakav smo imali u lipnju od prvog treninga. Želimo opet vidjeti takvu Hrvatsku, rastrčanu, borbenu i kvalitetnu, kako bismo protiv Latvije i Armenije opravdali ulogu favorita - dodao je izbornik.

Hrvatska prvu utakmicu, protiv Latvije, igra na Rujevici 8. rujna, dok tri dana kasnije gostuje u Armeniji.

'Vatreni' su, podsjetimo, u prve dvije utakmice skupili četiri boda. U ožujku smo na Poljudu remizirali s Velšanima (1-1), a potom srušili Tursku u gostima (2-0).