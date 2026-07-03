Dalić: Nismo ovo zaslužili, bili smo 'al pari' Portugalu! A što dalje? Nemam komentar o tome

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u prvoj je reakciji nakon dramatičnog 1-2 poraza od Portugala u 16-ini finala Svjetskog prvenstva konstatirao kako po igri u drugom poluvremenu Hrvatska nije zaslužila izgubiti.

- Žao mi je što smo izgubili. Bili smo bolji protivnik u drugom poluvremenu, stvorili puno šansi. Bilo je vrlo emotivno. Dečkima nemam što prigovoriti. Zaista su se trudili, dali sve od sebe, pokušali, ali nisu uspjeli. Imali smo puno dobrih situacija, ali nismo uspjeli zabiti gol za vodstvo 2-0 kojim bismo osigurali pobjedu. Nažalost, tako je to ispalo. Čestitam Portugalu. Teško je na ovakav način ispasti, možda to nismo ni zaslužili jer smo bli 'al pari' Portugalu.

Dalić je na klupi Hrvatske od jeseni 2017. godine te je osvojio srebro u Rusiji 2018. i broncu u Katru 2022. Upitan kakva je njegova budućnost kratko je odvratio:

- Nemam komentar. Razgovarat ćemo kasnije.