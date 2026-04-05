Dalić: Nitko nema kontinuitet da igra u HNL-u nekoliko godina i onda dođe do reprezentacije...

Zlatko Dalić se u HRT-ovoj emisiji Stadion osvrnuo na nekoliko ključnih tema uoči Svjetskog prvenstva koje je praktički iza "ugla". Hrvatska će igrati protiv Engleske, Gane i Paname, a izbornik ima još o ćemu razmišljati do početka. Naravno, glavna misao mu je kadar koji će ići na Mundijal, a sada je govorio o HNL igračima, jer se na put u Ameriku nameću Dion Drena Beljo i Luka Stojković.

- Često mi se spočitava da ja ne cijenim HNL, a upravo je suprotno. Ja cijenim našu ligu i igrače, ali je tu nekoliko problema. Čim netko zabljesne i bude dobar, odlazi van. Nitko nema kontinuitet da igra nekoliko godina u HNL-u i uđe u reprezentaciju - rekao je pa dodao:

- Problem je što idu u bolje klubove i uzimamo ih od tamo. Kad pogledate tko su ti igrači, većina njih je poteklo upravo iz HNL-a. Razlika je u kvaliteti između HNL-a i Liga petica, svaki tjedan igraš velike utakmice pred 50.000 ljudi, a toga u Hrvatskoj nema. Ne podcjenjujem HNL, ali pričam o razlikama. Ako ćemo gledati da nam za reprezentaciju bude kriterij HNL, onda svi zajedno moramo promijeniti ciljeve. Onda će biti važne druge stvari, a ne osvajanje medalja.

Dion Drena Beljo je u fantastičnoj formi te može gajiti nade za Svjetsko prvenstvo. Mora nastaviti zabijati kao na traci za Dinamo i možda dohvati tu zadnju vizu koja vodi u Ameriku. Luka Stojković je također fenomenalan, alik lista igrača ispred njega vjerojatno je preduga. Ipak, ništa još nije sigurno, izbornik je ranije rekao da svi imaju šansu i da je mjerilo teren tako da treba pričekati kraj sezone.