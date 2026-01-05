Obavijesti

ČEKA GA OPERACIJA

Dalić o Gvardiolovoj ozljedi: 'Razgovarao sam s njim, nadam se da će biti spreman za SP...'

Piše Zdravko Barišić,
Dalić o Gvardiolovoj ozljedi: 'Razgovarao sam s njim, nadam se da će biti spreman za SP...'
Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim klubovima, rekao je izbornik

Mateo Kovačić dulje vrijeme je van stroja zbog ozljede i upitan je za Svjetsko prvenstvo, a nažalost, turnir u SAD-u, Meksiku i Kanadi mogao bi propustiti i drugi Hrvat iz Manchester Cityja.

Joško Gvardiol ozlijedio se u nedjelju na utakmici protiv Chelseaja, a detaljni liječnički pregled donio je najgoru moguću dijagnozu. Sjajni branič doživio je prijelom tibije desne noge. Za ovakvu vrstu ozljede oporavak traje do šest mjeseci, a to znači da Joška čeka utrka s vremenom što se tiče nastupa na Mundijalu.

Bio bi to veliki udarac za hrvatsku reprezentaciju jer Gvardiol je od 2021. godine nezamjenjiv u 'vatrenima', jedan je od najboljih braniča na svijetu i budući vođa naše reprezentacije. Izborniku Zlatku Daliću sada preostaje samo čekati i vjerovati u najbolji scenarij, a za službenu stranicu HNS-a otkrio je kako je već razgovarao s Joškom.

Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Razgovarao sam s Joškom i izrazio mu punu podršku, uz želju da mu operacija prođe uspješno. Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim klubovima. Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na Svjetskom prvenstvu - poručio je hrvatski izbornik.

Mateo Kovačić je još u studenome prošle godine operirao Ahilovu petu. Predviđeni izostanak je četiri mjeseca i očekuje se kako bi se mogao u travnju vratiti treninzima, no jasno, upitno je koliko dugo će mu trebati za povratak u formu i kako će tijelo reagirati nakon što je gotovo godinu dana bio van terena zbog ozljede. Još u lipnju je također operirao petu pa se vratio u listopadu, no nažalost, obnovio je ozljedu.

On i Joško sada će voditi utrku s vremenom za nastup na Mundijalu. 

