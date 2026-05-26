Dalić o Jakiroviću: Hrvat vrijedi 10 nečega, a stranac 50, uvijek su nam drugi bolji. Čestitam mu

Izbornik Zlatko Dalić obavio je press konferenciju nakon što je reprezentacija odradila prvi trening na pripremama u Rijeci. Na raspolaganju je imao devetoricu igrača, a kroz dva dana će doći svi. Uz tekuća pitanja o reprezentaciji, izbornik je upitan da prokomentira uspjeh Sergeja Jakirovića koji je odveo Hull City u Premier ligu.

- Ponovo se pokazala činjenica da Hrvatska ima sjajne treninge. I ne cijenimo se dovoljno. Uvijek su nam bolji Španjolac ili Nijemac, a naši ljudi rade sjajan posao. Nemamo taj dobar PR ili marketing da nas se izvuče u neke jače lige osim Nike Kovača. Velike čestitke Jakiroviću, napravio je fantastičnu stvar. I to je velika stvar za sve nas. I da je Englez ili Španjolac, o njemu bi se pisale legende. Ali on je Hrvat. Prečesto se gledaju putovnice - rekao je Dalić pa nastavio:

- Hrvat nekada vrijedi 10 nečega, a da je iz neke druge zemlje, vrijedio bi 50 nečega. Nije nam očito pomoglo ni što smo bili drugi i treći na svijetu. Pogledajte HNL, da su hrvatski treneri imali rezultate kao stranci, smijenili bi ih odmah. Pogledajte Marija Kovačevića ili Nikolu Šafarića, nitko im nije vjerovao, a oni su najbolji trener lige. Kao da je sve sreća, podcjenjivalo se i mene. Trebali bi više promovirati naše ljude, veliki je ovo vjetar u leđa.

Podsjetimo, Hull City je u finalu doigravanja pobijedio Middelsorough 1-0 i napravio čudo. "Tigrovima" su prognozirali ispadanje iz lige, imali su zabranu dovođenja igrača (osim besplatnih transfera), a sada su u eliti engleskog nogometa.