Obavijesti

Sport

Komentari 0
POHVALIO 'PROFU'

Dalić o Jakiroviću: Hrvat vrijedi 10 nečega, a stranac 50, uvijek su nam drugi bolji. Čestitam mu

Piše Hrvoje Tironi, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Dalić o Jakiroviću: Hrvat vrijedi 10 nečega, a stranac 50, uvijek su nam drugi bolji. Čestitam mu
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Velike čestitke Jakiroviću, napravio je fantastičnu stvar. I to je velika stvar za sve nas. I da je Englez ili Španjolac, o njemu bi se pisale legende, rekao je izbornik Dalić

Admiral

Izbornik Zlatko Dalić obavio je press konferenciju nakon što je reprezentacija odradila prvi trening na pripremama u Rijeci. Na raspolaganju je imao devetoricu igrača, a kroz dva dana će doći svi. Uz tekuća pitanja o reprezentaciji, izbornik je upitan da prokomentira uspjeh Sergeja Jakirovića koji je odveo Hull City u Premier ligu.

PRISJETITE SE VIDEO Top 12 Oršićevih golova: Ovako zabija 'ubojica velikana'
VIDEO Top 12 Oršićevih golova: Ovako zabija 'ubojica velikana'

- Ponovo se pokazala činjenica da Hrvatska ima sjajne treninge. I ne cijenimo se dovoljno. Uvijek su nam bolji Španjolac ili Nijemac, a naši ljudi rade sjajan posao. Nemamo taj dobar PR ili marketing da nas se izvuče u neke jače lige osim Nike Kovača. Velike čestitke Jakiroviću, napravio je fantastičnu stvar. I to je velika stvar za sve nas. I da je Englez ili Španjolac, o njemu bi se pisale legende. Ali on je Hrvat. Prečesto se gledaju putovnice - rekao je Dalić pa nastavio:

- Hrvat nekada vrijedi 10 nečega, a da je iz neke druge zemlje, vrijedio bi 50 nečega. Nije nam očito pomoglo ni što smo bili drugi i treći na svijetu. Pogledajte HNL, da su hrvatski treneri imali rezultate kao stranci, smijenili bi ih odmah. Pogledajte Marija Kovačevića ili Nikolu Šafarića, nitko im nije vjerovao, a oni su najbolji trener lige. Kao da je sve sreća, podcjenjivalo se i mene. Trebali bi više promovirati naše ljude, veliki je ovo vjetar u leđa.

Podsjetimo, Hull City je u finalu doigravanja pobijedio Middelsorough 1-0 i napravio čudo. "Tigrovima" su prognozirali ispadanje iz lige, imali su zabranu dovođenja igrača (osim besplatnih transfera), a sada su u eliti engleskog nogometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Hajdukovci su stigli s pratnjama, on se pojavio sam
OPET U FOKUSU

FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Hajdukovci su stigli s pratnjama, on se pojavio sam

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon izjave kako je za njegovu budućnost u Hajduku odgovoran predsjednik Ivan Bilić, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe
BIVŠA GLASNOGOVORNICA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma, prva pratilja na Miss Universe i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026