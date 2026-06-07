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Dalić o pobjedi, problemu špice i pogreškama: 'Stalno govorimo da nam se to ne smije događati'

Piše Josip Tolić,
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Dalić o pobjedi, problemu špice i pogreškama: 'Stalno govorimo da nam se to ne smije događati'
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

HRVATSKA - SLOVENIJA 2-1 Dalića brinu greške i promašaji, ali Hrvatska hvata ritam prije Engleske i puta u Ameriku

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Teška, agresivna, živa utakmica. Imali smo problema s otvaranjem Slovenaca, dogodilo se par kontri, imali smo i par propuštenih zicera, što nas brine. I primimo gol iz naše greške, što stalno govorimo da nam se ne smije događati. Ali na kraju dobra, lijepa pobjeda, rekao je Zlatko Dalić.

Hrvatska je u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva pobijedila Sloveniju 2-1 u Varaždinu uz novu-staru formaciju 4-2-3-1 i povratak načetih igrača.

- Rekli smo što želimo, da pokušamo trojicu igrača (Kovačić, Modrić i Gvardiol) vratiti i to nam je bio cilj. Joško je još odigrao cijelu utakmicu, drugi nešto manje, ali to ćemo popraviti. Protivnikovo otvaranje i greške koje nam prije nisu bile svojstvene, moramo to popraviti u ovih 10 dana treninga. Kovačić i Modrić? Nije lako. Kovačić nije godinu dana igrao, bio je u ozljedi dvaput i teško će doći u neku optimalnu formu. Ali treba nam u nekim utakmicama i situacijama, da se vrati u igru. Luka je imao pauzu, ide to nabolje. A mislim da smo Joška dobili - dodao je izbornik za Novu TV.

Navijač utrčao na teren tijekom prijateljske utakmice između Hrvatske i Slovenije Navijač utrčao na teren tijekom prijateljske utakmice između Hrvatske i Slovenije Navijač utrčao na teren tijekom prijateljske utakmice između Hrvatske i Slovenije
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tko će biti prvi napadač protiv Engleske?

- Imamo tri kvalitetna napadača, sličan stil (Budimir, Matanović, Musa). Budimir je imao dva zicera, šteta što nije zabio nijedan gol. Ovisno o utakmici ćemo odlučiti. Zadovoljni smo s ovih 10 dana treninga, utakmice su mogle biti bolje.

Marco Pašalić donio je živost na desno krilo.

- Fali nam brzina i energija, on nam je nosi. On i Perišić imaju probojnost i brzinu, to nam treba i fali, a on to ima.

Baturina, Petar i Luka Sučić su se također nametnuli za prvih 11.

- Naravno da se nameću, da ih vidimo da su tu. Svi oni koji dolaze, i Vlašić, nose energiju, nešto drugo. Moramo ići osvježavati momčad, sigurno su jedni i drugi unutra, treba nam živost i energija. Nema nikakvih dilema za njih, kao ni za Marija Pašalića.

Hrvatska u utorak leti za Ameriku.

- U ponedjeljak je slobodan dan svima, priprema za Ameriku, a u utorak putujemo. To čekamo svi, cijela Hrvatska. Velika utakmica s Engleskom čeka nas 17. lipnja, znamo što je cilj, proći grupu i napraviti najbolje što je moguće, a onda ići korak po korak. Čeka nas nešto veliko, Svjetsko prvenstvo, a osvojili smo medalje na zadnja dva. Uz Francusku i Španjolsku, to je u 21. stoljeću uspjelo samo nama - zaključio je Dalić.

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