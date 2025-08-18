Dalić objavljuje popis: Luka Sučić na hlađenju, nakon dugo vremena bez dinamovaca?

Početak kvalifikacija bio je kao iz snova. Hrvatska je utrpala 12 golova Gibraltaru (7-0) i Češkoj (5-1) i autoritativno poručila konkurenciji kako je za nju rezervirano prvo mjesto u skupini. Pokazali su 'vatreni' da bi ovo mogla biti šetnja do Svjetskog prvenstva 2026. godine, a nju će nastaviti početkom rujna kada se naši reprezentativci okupljaju prvi put nakon lipanjskih utakmica.

Pokretanje videa... 01:55 The Family shop u Varaždinu | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Izabranike Zlatka Dalića očekuje gostovanje kod Farskih Otoka 5. rujna i ogled na Maksimiru protiv Crne Gore 8. rujna, a na koga će računati, doznat ćemo danas oko podne kada će izbornik objaviti popis.

Na njemu ne bi trebalo biti previše promjena, trebao bi na raspolaganju imati sve nositelje pa čak i Matea Kovačića koji bi se uskoro trebao vratiti na travnjak nakon ozljede Ahilove tetive, no jednog standardnog reprezentativca neće biti na popisu.

Split: UEFA Liga nacija, utakmica između Hrvatske i Portugala | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Luka Sučić (22) debitirao je za nacionalnu vrstu prije četiri godine, bio je dio reprezentacije na SP-u u Katru i na EP-u u Njemačkoj. Dalić ga je iznimno cijenio zbog njegovog nogometnog umijeća i skromnosti pa je jedno vrijeme bio i prvotimac, no mladi veznjak je prije dva mjeseca napravio kobnu grešku koja je razočarala izbornika i sada ga čeka period iskupljivanja grijeha.

Podsjetimo, veznjak Real Sociedada je u lipnju propustio kvalifikacijsku utakmicu protiv Češke jer je otišao na sestrino vjenčanje, bez obzira na savjete suigrača da ostane s momčadi. Hrvatska je pobijedila 5-1, ali Daliću taj potez nije najbolje sjeo. Poruka izbornika je jasna: igranje za reprezentaciju Hrvatske je čast i privilegija i mora biti prioritet. Sučić će novu priliku čekati do nekog od idućih okupljanja, a pred njim je težak zadatak u misiji da se ponovno nametne jer u veznom redu je najveća konkurencija.

Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Luka Modrić je neprikosnoven, tu je i Mateo Kovačić, ako bude spreman i oporavljen od ozljede, Petar Sučić postao je prvotimac. Lovro Majer konačno se oporavio od ozljede i spreman je, Mario Pašalić postao je jedan od najpouzdanijih igrača izbornika Dalića, Nikola Moro i Kristijan Jakić nestrpljivo čekaju šansu, kao i Martin Baturina i Toni Fruk. Više je nego dovoljno kvalitete i imat će izbornik slatke brige oko sastavljanja momčadi.

Prije pola godine propala je mogućnost povratka Marka Livaje u reprezentaciju, ali Hajduk će imati jednog predstavnika, a on je Ivica Ivušić, koji je još tijekom ere u Pafosu bio standardan kod izbornika. Na vrata 'vatrenih' kuca i Šimun Hrgović, a zanimljivo je što prvi put nakon dugo vremena Dinamo neće imati reprezentativca! Otišli su Baturina i Sučić, nema ni Marka Pjace koji je još bez kluba, kao ni Brune Petkovića koji će se u sveti dres pokušati vratiti igrama u turskom Kocaelisporu.

Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Naravno, nekoliko je kandidata u plavom taboru za reprezentaciju, prije svega Dion Drena Beljo, jednog dana možda i Gabriel Vidović, Luka Stojković, Moris Valinčić, ali trenutačno nitko od njih ne figurira za popis za rujanski ciklus.