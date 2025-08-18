Naši reprezentativci okupljaju se početkom rujna ususret kvalifikacijskih utakmica protiv Farskih Otoka i Crne Gore, a izbornik Dalić danas će odabrati igrače na koje računa
Dalić objavljuje popis: Luka Sučić na hlađenju, nakon dugo vremena bez dinamovaca?
Početak kvalifikacija bio je kao iz snova. Hrvatska je utrpala 12 golova Gibraltaru (7-0) i Češkoj (5-1) i autoritativno poručila konkurenciji kako je za nju rezervirano prvo mjesto u skupini. Pokazali su 'vatreni' da bi ovo mogla biti šetnja do Svjetskog prvenstva 2026. godine, a nju će nastaviti početkom rujna kada se naši reprezentativci okupljaju prvi put nakon lipanjskih utakmica.
Izabranike Zlatka Dalića očekuje gostovanje kod Farskih Otoka 5. rujna i ogled na Maksimiru protiv Crne Gore 8. rujna, a na koga će računati, doznat ćemo danas oko podne kada će izbornik objaviti popis.
Na njemu ne bi trebalo biti previše promjena, trebao bi na raspolaganju imati sve nositelje pa čak i Matea Kovačića koji bi se uskoro trebao vratiti na travnjak nakon ozljede Ahilove tetive, no jednog standardnog reprezentativca neće biti na popisu.
Luka Sučić (22) debitirao je za nacionalnu vrstu prije četiri godine, bio je dio reprezentacije na SP-u u Katru i na EP-u u Njemačkoj. Dalić ga je iznimno cijenio zbog njegovog nogometnog umijeća i skromnosti pa je jedno vrijeme bio i prvotimac, no mladi veznjak je prije dva mjeseca napravio kobnu grešku koja je razočarala izbornika i sada ga čeka period iskupljivanja grijeha.
Podsjetimo, veznjak Real Sociedada je u lipnju propustio kvalifikacijsku utakmicu protiv Češke jer je otišao na sestrino vjenčanje, bez obzira na savjete suigrača da ostane s momčadi. Hrvatska je pobijedila 5-1, ali Daliću taj potez nije najbolje sjeo. Poruka izbornika je jasna: igranje za reprezentaciju Hrvatske je čast i privilegija i mora biti prioritet. Sučić će novu priliku čekati do nekog od idućih okupljanja, a pred njim je težak zadatak u misiji da se ponovno nametne jer u veznom redu je najveća konkurencija.
Luka Modrić je neprikosnoven, tu je i Mateo Kovačić, ako bude spreman i oporavljen od ozljede, Petar Sučić postao je prvotimac. Lovro Majer konačno se oporavio od ozljede i spreman je, Mario Pašalić postao je jedan od najpouzdanijih igrača izbornika Dalića, Nikola Moro i Kristijan Jakić nestrpljivo čekaju šansu, kao i Martin Baturina i Toni Fruk. Više je nego dovoljno kvalitete i imat će izbornik slatke brige oko sastavljanja momčadi.
Prije pola godine propala je mogućnost povratka Marka Livaje u reprezentaciju, ali Hajduk će imati jednog predstavnika, a on je Ivica Ivušić, koji je još tijekom ere u Pafosu bio standardan kod izbornika. Na vrata 'vatrenih' kuca i Šimun Hrgović, a zanimljivo je što prvi put nakon dugo vremena Dinamo neće imati reprezentativca! Otišli su Baturina i Sučić, nema ni Marka Pjace koji je još bez kluba, kao ni Brune Petkovića koji će se u sveti dres pokušati vratiti igrama u turskom Kocaelisporu.
Naravno, nekoliko je kandidata u plavom taboru za reprezentaciju, prije svega Dion Drena Beljo, jednog dana možda i Gabriel Vidović, Luka Stojković, Moris Valinčić, ali trenutačno nitko od njih ne figurira za popis za rujanski ciklus.
