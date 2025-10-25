Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: POGLEDAJTE SAŽETAK

Dalić odahnuo: Stanišić zaigrao nakon više od mjesec dana!

Piše Boris Trifunović, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Dalić odahnuo: Stanišić zaigrao nakon više od mjesec dana!
Pariz: Druga utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Francuske i Hrvatske | Foto: Icon Sport/PIXSELL

BORUSSIA M. - BAYERN - 0-3 Stanišić je zadnji put igrao 17. rujna u pobjedi Bayerna protiv Chelseaja u 1. kolu Lige prvaka, a zbog ozljede propustio je i posljednji ciklus reprezentacije

Bayern je pobijedio osmi put u 8. kolu Bundeslige, koji je u Mönchengladbachu svladao domaću Borussiju s 3-0. U 19. minuti domaćin je ostao s igračem manje nakon isključenja Castropa. Borussia (M) je držala 0-0 sve do 64. minute, ali je tada brzopotezno slomljena. U toj minuti Kimmich je doveo goste u vodstvo, dok je Guerreiro pet minuta kasnije zabio za 2-0. Sve je zaključeno golom Karla u 81. minuti.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić se vratio na teren te je od 82. zaigrao za Bayern. Hrvatski reprezentativni bek izbivao je više od mjesec dana zbog ozljede. Stanišić je zadnji put igrao 17. rujna u pobjedi Bayerna protiv Chelseaja u 1. kolu Lige prvaka. Zbog ozljede je propustio i listopadski ciklus s "vatrenima".

VIDEO: BORUSSIA M. - BAYERN 0-3

Kod rezultata 0-2 domaći igrač Stöger nije realizirao udarac s bijele točke. Borussia (M) je i dalje posljednja na ljestvici.

Najveću pobjedu kola ostvario je Leipzig koji je kod Augsburga slavio s čak 6-0.

Sve je u Augsburgu bilo riješeno tijekom prvog poluvremena u kojem se čak četiri puta tresla domaća mreža. Niz pogodaka krenuo je u 10. minuti, a prvi gol je zabio Diomande. Potom je u 18. Romulo Cardoso bio strijelac za 2-0, a Nusa u 22. za 3-0. Odlična predstava gostiju iz Leipziga u prvom dijelu zaokružena je pogotkom Baumgartnera u 38. minuti za 4-0.

Leipzigu četiri gola nisu bila dovoljna pa su u nastavku još poentirali Ouedraogo u 56. i Lukeba u 65. minuti za 6-0. Leipzig je drugi na ljestvici, prvi pratitelj vodećeg Bayerna. Za Augsburg je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, dok je vratar Nediljko Labrović ponovno dvoboj odgledao s klupe za pričuve Augsburga.

Eintracht je u Frankfurtu svladao St. Pauli 2-0, a do slavlja ga je vodio dvostruki strijelac Burkardt, u 36. i 56. minuti, dok je Wolfsburg u gostima pobijedio Hamburg 1-0. Jedini je pogodak dao Daghim u 15. minuti. Za Hamburg u nadoknadi prvog dijela penal nije realizirao Konigsdorfrer.

Hrvatski nogometaš Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu za Hamburg, dok je kroz cijelu utakmicu na gostujućoj klupi za pričuve ostao Lovro Majer.

U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice ovog kola, a sastaju se Bayer - Freiburg i Stuttgart - Mainz.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku
ZAIGRALA SE

FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je odgovorne iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025