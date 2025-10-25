Dalić odahnuo: Stanišić zaigrao nakon više od mjesec dana!

Bayern je pobijedio osmi put u 8. kolu Bundeslige, koji je u Mönchengladbachu svladao domaću Borussiju s 3-0. U 19. minuti domaćin je ostao s igračem manje nakon isključenja Castropa. Borussia (M) je držala 0-0 sve do 64. minute, ali je tada brzopotezno slomljena. U toj minuti Kimmich je doveo goste u vodstvo, dok je Guerreiro pet minuta kasnije zabio za 2-0. Sve je zaključeno golom Karla u 81. minuti.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić se vratio na teren te je od 82. zaigrao za Bayern. Hrvatski reprezentativni bek izbivao je više od mjesec dana zbog ozljede. Stanišić je zadnji put igrao 17. rujna u pobjedi Bayerna protiv Chelseaja u 1. kolu Lige prvaka. Zbog ozljede je propustio i listopadski ciklus s "vatrenima".

VIDEO: BORUSSIA M. - BAYERN 0-3

Kod rezultata 0-2 domaći igrač Stöger nije realizirao udarac s bijele točke. Borussia (M) je i dalje posljednja na ljestvici.

Najveću pobjedu kola ostvario je Leipzig koji je kod Augsburga slavio s čak 6-0.

Sve je u Augsburgu bilo riješeno tijekom prvog poluvremena u kojem se čak četiri puta tresla domaća mreža. Niz pogodaka krenuo je u 10. minuti, a prvi gol je zabio Diomande. Potom je u 18. Romulo Cardoso bio strijelac za 2-0, a Nusa u 22. za 3-0. Odlična predstava gostiju iz Leipziga u prvom dijelu zaokružena je pogotkom Baumgartnera u 38. minuti za 4-0.

Leipzigu četiri gola nisu bila dovoljna pa su u nastavku još poentirali Ouedraogo u 56. i Lukeba u 65. minuti za 6-0. Leipzig je drugi na ljestvici, prvi pratitelj vodećeg Bayerna. Za Augsburg je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, dok je vratar Nediljko Labrović ponovno dvoboj odgledao s klupe za pričuve Augsburga.

Eintracht je u Frankfurtu svladao St. Pauli 2-0, a do slavlja ga je vodio dvostruki strijelac Burkardt, u 36. i 56. minuti, dok je Wolfsburg u gostima pobijedio Hamburg 1-0. Jedini je pogodak dao Daghim u 15. minuti. Za Hamburg u nadoknadi prvog dijela penal nije realizirao Konigsdorfrer.

Hrvatski nogometaš Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu za Hamburg, dok je kroz cijelu utakmicu na gostujućoj klupi za pričuve ostao Lovro Majer.

U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice ovog kola, a sastaju se Bayer - Freiburg i Stuttgart - Mainz.