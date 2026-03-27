Dalić odmarao igrače za Brazil: Dobre role Matanovića i Muse, 'vatreni' mogu i s tri stopera!
HRVATSKA - KOLUMBIJA 2-1 Izabranici Zlatka Dalića u jednom su trenutku na terenu bili bez Modrića, Perišića, Kramarića, Budimira, Šutala, Ćalete-Cara..., i opet ih je dvaput zaustavljao okvir kolumbijskog gola
Hrvatska je svladala Kolumbiju 2-1 u prvoj utakmici na prijateljskoj turneji u SAD-u. Izabranici Zlatka Dalića su do pobjede stigli pogocima Vuškovića i Matanovića, a "vatreni" su u jednom žestokom dvoboju pokazali kako su na dobrom putu, kako i bez nekolicine važnih aduta mogu pobjeđivati velike i ozbiljne suparnike.