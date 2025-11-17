'Imali smo granitnu obranu, ali sad je bilo kikseva! Razgovarat ću s nekima i reći što očekujem'

Hrvatska nogometna reprezentacija na dramatičan je način zaključen iznimno uspješan kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Iako je Crna Gora u Podgorici vodila 2-0 golovima Osmajića i Krstovića, "vatreni" su pokazali karakter i vratili se golovima Ivana Perišića iz penala, Kristijana Jakića te Nikole Vlašića, koji je u 87. minuti osigurao pobjedu od 3-2.

Izbornik Zlatko Dalić znatno je izmiješao sastav i predstavio čak sedam novih igrača u početnoj postavi u odnosu na utakmicu sa Farskim Otocima. U prvoj postavi ostali su tek Livaković, Gvardiol, Perišić i Mario Pašalić. Ipak, Hrvatske ja na poluvrijeme otišla "u minusu".

- Loše smo ušli u utakmicu, ali ne bih rekao da smo loše igrali u prvom poluvremenu. Koštale su nas dvije pogreške, znali smo da će Crna Gora biti borbena i agresivna pred svojim navijačima. Rezultat je bio odraz naših pogrešaka, ali smo se vratili, bili bolji pa pobijedili - rekao je izbornik Dalić nakon utakmice za Novu TV pa nastavio...

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

- Svaka utakmica nam je važna, to smo pokazali i u ovoj utakmici. Namučili smo se i borili, napravili smo puno zamjena i dali šansu nekima koji prije nisu igrali. Što treba poboljšati? Imali smo granitnu obranu, ali sad je bilo dosta kikseva i pogrešaka. Moramo popraviti razinu igre, biti kompaktniji, ofenzivniji i više trčati.

Dalić je u ovom ciklusu testirao neke nove opcije u napadu.

- Ima još sedam mjeseci do SP-a, na nama je da tražimo i biramo igrače. Birat ćemo najbolje. Puno ćemo gledati i skautirati. Drago mi je što su Moro i Vlašić odigrali dobre utakmice, nameću se tim nastupima. Imam li kostur? Uvijek postoji, on se zna. To su senatori oko njih slažemo priču. Na mlađima je da se bore. Rekao sam da mi je žao što nema Majera, Sučića i Baturinu, ali rekao sam im što od njih očekujem. U narednim danima ćemo obići sve igrače i reći kakav im je status te što očekujemo od njih. Nećemo nikoga zanemariti i nitko neće biti zakinut.

Zadovoljan je nastupom golmana, a poručio je kako nema želja za ždrijeb.

- Konzistentno brani dobro u dresu Hrvatske. Spasio nas je reakcijom u zadnjoj minuti.