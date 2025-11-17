Obavijesti

Sport

Komentari 5
KOMENTAR PLUS+

Vlašić se vratio na velika vrata, Ćaleta-Car neprepoznatljiv, Matanović i Ivanović nevidljivi

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Vlašić se vratio na velika vrata, Ćaleta-Car neprepoznatljiv, Matanović i Ivanović nevidljivi
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

CRNA GORA - HRVATSKA 2-3 Izbornik Dalić protiv Crne Gore dao je priliku nekim igračima iz drugog plana. Svoju priliku objeručke su zgrabili Vlašić i Moro, ali neki se baš i nisu proslavili...

Hrvatska nogometna reprezentacija je i prije gostovanja u Podgorici protiv Crne Gore osigurala prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini za plasman na Svjetsko prvenstvo. Bila je to idealna prilika da izbornik Zlatko Dalić oproba još nekoliko igrača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?
POGLEDAJTE GALERIJU

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?

Back-yard brawl ili, doslovno prevedeno, tučnjava u dvorištu, ime je organizacije koja priređuje borbe golim rukama (bare knuckle). Pogledajte kadrove s jedne takve priredbe u Wolverhamptonu na kojoj je pobijedio Hrvat Marko Martinjak.Upozorenje: neki mogu biti uznemirujući
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio
POBJEDA U PODGORICI

Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio

U svojem 60. nastupu u drese hrvatske reprezentacije, Vlašić je zabio okrugli deseti pogodak. I to kakav! Iskoristio je pogrešku crnogorskog stopera, uzeo loptu i sjurio se prema Nikiću, koji ništa nije mogao učiniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025