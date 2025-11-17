CRNA GORA - HRVATSKA 2-3 Izbornik Dalić protiv Crne Gore dao je priliku nekim igračima iz drugog plana. Svoju priliku objeručke su zgrabili Vlašić i Moro, ali neki se baš i nisu proslavili...
Vlašić se vratio na velika vrata, Ćaleta-Car neprepoznatljiv, Matanović i Ivanović nevidljivi
Hrvatska nogometna reprezentacija je i prije gostovanja u Podgorici protiv Crne Gore osigurala prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini za plasman na Svjetsko prvenstvo. Bila je to idealna prilika da izbornik Zlatko Dalić oproba još nekoliko igrača.
