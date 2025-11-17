Vlašić: Hvala izborniku, bilo je trenutaka kad nije išlo najbolje. Moro: Upalite svijeću za majke

Nikola Vlašić krasnim golom u 87. minuti donio je pobjedu Hrvatskoj protiv Crne Gore 3-2 u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Zaigrao je u početnoj postavi nakon više od godinu i pol, kad je i zabio zadnji gol, protiv Egipta u ožujku 2024.

- Velika pobjeda, pogotovo nakon što smo gubili 2-0, primili dva gola iz prva dva šuta. Odigrali smo tehnički i taktički odlično i zasluženo pobijedili. U prvom poluvremenu možda smo predugo držali loptu, tražili zadnji pas - rekao je Vlašić za Novu TV.

- Dobro se osjećam, igram standardno u klubu. Hvala izborniku na povjerenju i čast mi je igrati u reprezentaciji. Bilo je trenutaka kad nije bilo najbolje, vratio sam se nakon godinu dana. Želim biti među ovim igračima i nadam se još više uspjeha. Želje za SP? Nema nitko poseban, najvažnije je da svi igrači budu zdravi - zaključio je.

Starter je bio i Nikola Moro.

- Sretan sam što smo zaokružili kvalifikacije još jednom pobjedom. Prvo mjesto smo osigurali u prošloj, ali ovo je bilo još jedno dokazivanje i potvrda svega što smo prošli. Moj nastup? Zadovoljan sam, sretan sam što sam dio ovog svega. Još kad igram od prve minute, nitko sretniji od mene. I dalje želim biti tu, želim biti dio ove momčad i dogurati što dalje. Protivnici na SP-u? Nemam nikakvih želja, odlučit će ždrijeb.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Kako je izgledala utakmica s terena?

- Kontrolirali smo loptu i posjed nakon što su oni zabili gol. Nismo uspjeli doći u neke prilike, ali snaga momčadi je da se borimo i ne odustajemo. U drugom poluvremenu. Perišićev 150. nastup? Već smo sinoć svi čestitali Ivanu, znamo koliko znači za ovu momčad i kakav je igrač. Nije slučajno da je upisao 150. nastup, zaslužuje sve što mu se događa - rekao je Moro i za kraj poručio:

- Pozivam sve da upale svijeće za Vukovar, za sve majke koje su izgubile sinove.

Kristijan Jakić izborio je penal i zabio izjednačujući gol.

- Teška utakmica, uvjeti nisu bili izvanredni, cijeli dan je padala kiša, ali ne možemo se žaliti. Loš ulazak u utakmicu i dva gola. Jedan je OK, ali kad primiš i drugi, padne samopouzdanje. Ali uspjeli smo se vratiti i završiti kvalifikacije na najbolji mogući način. Hvala Bogu, nitko se nije ozlijedio.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

- Dva gola? Ne mogu se stavljati u prvi plan. Na treningu dajem sve od sebe, nekad ide dobro, nekad loše. Zabio sam dva gola i izborio taj penal. Nekad bude dobro, nekad loše, danas sam bio ja. Najvažnije je da smo osvojili tri boda, bile su nam to najbolje kvalifikacije. Idemo dalje.

- Nije mi teško prebaciti se na desnog beka. Tu se ne bira niti ću ikad birati. Drago mi je da me nagradilo s dva gola u kvalifikacijama. Želje? Ma nemam pojma. Kako je Njemačka ostala? Ništa, nismo u prvom potu, svejedno. Svejedno - zaključio je Jakić s osmijehom.