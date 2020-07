Dalić ostaje izbornik do 2022.!

Imam puno motiva, energije i ambicije, i dok god se tako osjećam, s puno ponosa ću voditi hrvatsku reprezentaciju - poručio je izbornik svjetskih doprvaka Zlatko Dalić

<p><strong>Zlatko </strong>je vrlo jednostavna i korektna osoba za razgovor i lako smo dogovorili sve detalje oko nastavka suradnje. Njegovi rezultati govore sami za sebe, ponosni smo na sve što je do sada ostvario kao izbornik i Savez će njemu i reprezentaciji omogućiti maksimalne uvjete za rad, kao što je bilo i do sada, rekao je predsjednik HNS-a<strong> Davor Šuker</strong> nakon novog dogovora s izbornikom <strong>Dalićem </strong>i produljenja suradnje sve do SP-a 2022. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ćiro o srebru</strong></p><p>- Za nas niti jednoga trenutka nije bilo upitno da će Zlatko voditi momčad na Euru idućeg ljeta, a jako mi je drago što smo odmah dogovorili suradnju sve do Svjetskog prvenstva 2022. - kaže Šuker.</p><p>- Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja reprezentacije svoje zemlje i zato kod mene nije bilo nikakve dileme oko nastavka suradnje. Imam puno motiva, energije i ambicije, i dok god se tako osjećam, s puno ponosa ću voditi hrvatsku reprezentaciju - poručio je izbornik svjetskih doprvaka,<strong> Zlatko Dalić</strong>.</p><p>- Zahvaljujem HNS-u na iskazanom povjerenju. Kako se odvila situacija s epidemijom i odgodom Eura na iduće ljeto, složili smo se da ima smisla zaokružiti cijelu priču do Svjetskog prvenstva 2022. godine - zaključio je izbornik.</p><p>Podsjetimo, Dalićev dosadašnji ugovor trajao je do ovoga ljeta. Novim ugovorom će do 2022. Dalića s "vatrenima" čekati brojni izazovi: novo izdanje Uefine Lige nacija, kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo 2022., a idućeg ljeta reprezentacija nastupa na odgođenom Euru. Kruna ovog ugovornog razdoblja bilo bi Svjetsko prvenstvo u Kataru gdje bi Hrvatska branila srebrnu medalju iz Rusije, uspije li se tamo plasirati kroz kvalifikacije.</p><p>Dalić je preuzeo kormilo "vatrenih" u listopadu 2017. godine nakon što je Ante Čačić dobio otkaz. Pod njegovim vodstvom hrvatska reprezentacija je preko dodatnih kvalifikacija izborila nastup na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, a potom u Rusiji ostvarila svoj najveći uspjeh, osvojila drugo mjesto. Hrvatska je s Dalićem izborila i plasman na Europsko prvenstvo 2020. koje je zbog pandemije koronavirusa prebačeno na iduće ljeto. Dalić će tako uz Miroslava Blaževića, postati jedini hrvatski izbornik koji će s "vatrenima" nastupiti i na Svjetskom i Europskom prvenstvu.</p><p>Blažević je i rekorder po broju utakmica na klupi hrvatske reprezentacije. Ćiro je vodio nacionalnu vrstu 72 puta, Slaven Bilić je drugi sa 65, a Dalić je na trećemu mjestu s 30.</p><p>Hrvatsku reprezentaciju očekuje bogat jesenski program. Od rujna do studenog imat će čak osam nastupa - šest u Ligi nacija, te dvije prijateljske utakmice.</p><p>Svjetski doprvaci su u Ligi naciji u skupini sa svjetskim prvacima Francuzima, europskim prvacima Portugalcima te Šveđanima. Prvoplasirani iz ove skupine izborit će plasman na Final Four, dok će posljednjeplasirani pada u niži rang.</p><p> </p>