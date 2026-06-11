Dalić otkrio za čim žali: 'Da sam mu objasnio da nije spreman, možda bi finale bilo drugačije'

Zlatko Dalić priprema se za treće Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom, ostalo je još manje od sedam dana do prve utakmice protiv Engleske (srijeda, 22 sata), a stalno naglašava kako nema pritiska da ostvari rezultat nakon što je na prošla dvije smotre Lijepa Naša osvojila srebro i broncu. Te 2018. bila je jako blizu titule, do početka drugog dijela bila u igri za naslov, a onda je s Francuska s dva gola pobjegla na 4-1 i riješila sve, završilo je 4-2.

Izbornik je na pitanje Tomislava Dasovića za Večernji list što žali li za nekom važnom izborničkom odlukom i bi li drugačije postupio otkrio da bi mijenjao upravo za to finale.

- Evo, pada mi na pamet naše finale u Moskvi, kada smo odlučili da protiv Francuza brani Subašić koji je bio ozlijeđen. Tko zna, možda bi se stvari odvile drukčije da sam razgovarao s njim te mu objasnio da s obzirom na njegovo stanje nije dovoljno spreman braniti. Međutim, gledajući cijelo prvenstvo i Subašićev doprinos, odluka da brani s ljudske je strane bila normalna. Ali, iz ove perspektive možda bi ta odluka da stavimo na vrata 100 posto spremnog vratara, a tada je to bio Lovre Kalinić, donijela drukčiji rasplet utakmice. Inače, pokazalo se da su sve odluke koje smo kao stožer donosili proteklih osam i pol godina bile ispravne. Rezultat nam daje za pravo. Nemam si razloga bilo što predbacivati - kaže Dalić.

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rekao je i kako bi vjerojatno završio trenersku karijeru da nije postao izbornik.

- Možda neki kolege ne proživljavaju utakmice i treninge ne isti način kao ja; ja sam maksimalno 'unutra', maksimalno posvećen i napet, a to neminovno čovjeka troši. Osobito su me jutra nakon poraza jako trošila i to mi je bilo teško. Vjerojatno bi mirovina bila opcija i bilo da sam ostao klupski trener, no reprezentacija je nešto sasvim drugo. Tu ima vremena za odmor, oporavak od stresova, osobnu regeneraciju. Stoga mogu reći kako je reprezentacija produžila moju karijeru.