UŽIVO Zadar - Cibona: Domaćin lovi četvrtu titulu zaredom, 'vukovi' traže prekid niza

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Hrvatska košarkaška sezona večeras dobiva prvaka, a odlučujuća peta utakmica finala između Zadra i Cibone igra se od 20.15 sati u Dvorani Krešimir Ćosić. Izravan prijenos je na programu MAXSporta 1.

Finalna serija ponudila je sve što veliko rivalstvo Zadra i Cibone može dati. Cibona je odmah na startu šokirala domaćina pobjedom 74-72 i oduzela Zadru prednost domaćeg parketa. Momčad Danijela Jusupa zatim je žestoko odgovorila i u drugoj utakmici slavila s uvjerljivih 92-57.

Zadar je potom u trećem susretu u Draženovu domu pobijedio 87-70 i poveo 2-1, ali Cibona se nije slomila. Zagrepčani su u četvrtoj utakmici slavili 73-67, vratili seriju na Višnjik i izborili majstoricu koja će zaključiti sezonu.

Zadrani u odlučujuću utakmicu ulaze kao domaćini i favoriti, no Cibona je već pokazala da može izdržati pritisak, odgovoriti na čvrstinu aktualnog prvaka i pobijediti u Zadru. Ulog je golem za obje momčadi. Cibona lovi 21. naslov prvaka Hrvatske, dok Zadar traži sedmu titulu, odnosno četvrtu zaredom. Posljednje tri osvojio je upravo pod Jusupovim vodstvom.

Jusup uoči pete utakmice ne očekuje velika taktička iznenađenja. Suparnici se dobro poznaju, a trener Zadra smatra da će odlučiti energija, obrana i skok.

- Na prvom mjestu je energija, to je prvi preduvjet, a tek onda dolaze taktika i sve ostalo. Koncentracija u obrani i skoku bit će izuzetno važna, posebice obrana pick&rolla i Robersona. Radimo pripremu za to i vidjet ćemo kako ćemo odgovoriti. Nadam se da će doći što više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo - rekao je Jusup.

Na pitanje želi li odgovoriti na izjave Cibonina trenera Ivana Rudeža, Jusup je kratko poručio da Zadar mora odgovoriti na parketu. Cibona u Zadar dolazi rasterećenija, ali s jasnom vjerom da može još jednom srušiti domaćina. Rudež traži obrambeni fokus iz četvrte utakmice, ali i bolju kontrolu skoka.

- Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati obrambeni skok. Čeka nas puna dvorana i intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje - rekao je Rudež.

Cibona je posljednji naslov prvaka Hrvatske osvojila 2022. godine, također protiv Zadra, ali tada u majstorici u Draženovu domu. Od te momčadi u sadašnjem sastavu ostao je još samo kapetan Krešimir Radovčić.