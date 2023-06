Dalić otvorio dušu: Smetam im ako kažem da sam vjernik, ako kažem 'hvala braniteljima'...

Hrvatska nogometna reprezentacija došla je do novog velikog uspjeha. Drugo mjesto u Ligi nacija donijelo je izabranicima Zlatka Dalića četvrtu medalju u povijesti, a čak treću u njegovom mandatu. Sada i službeno najveći izbornik u povijesti reprezentacije gostovao je u Dnevniku Nove Tv i rekao prve dojmove nakon povratka u Hrvatsku.

- Tužni jesmo, ali na kraju prevladava ponos. Ponos na ovo što je Hrvatska napravila u Ligi nacija, pogotovo u Rotterdamu, u polufinalu i finalu. Ponos na naše igrače i na našu reprezentaciju, ponos na naše navijače, na 35 tisuća njih koji su bili ondje. Mislim da je to najveći broj hrvatskih navijača u povijesti koji je gledao hrvatsku reprezentaciju. Kada oni tako prate i dođu u tuđu zemlju, onda znaš da vrijediš, da si napravio puno. Ponosan sam na sve nas. Sjajne stvari smo napravili. Ima mjesta za tugu, izmakao nam je trofej, ali bit će još prilika. - rekao je Dalić na početku.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Naravno, nakon završetka Lige nacija povuklo se pitanje o ostanku Luke Modrića u reprezentaciji. Rekao je da je donio odluku, ali odbio ju je otkriti.

- Luka će sam odlučiti što i kako dalje. Ja bih volio da on nastavi jer on treba ovoj reprezentaciji i meni je žao zbog svih nas, a pogotovo zbog njega što nismo osvojili to zlato, taj trofej. Bila bi to kruna svih nas, kruna njegove karijere. Neka se Luka malo odmori i onda će on priopćiti svoju odluku.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Na direkno pitanje je li Modrić Daliću rekao svoju odluku izbornik je dao svoj jasni stav.

- Ja se nadam da će on biti s nama, ali na njemu je odluka.

Dalić je postavio visoke ciljeve za buduće reprezentativce.

- Žao mi je da nismo osvojili zlato, ali uvijek treba postaviti neki cilj, neku ambiciju. Ovi igrači koji dolaze moraju nešto prestići. Tako su ovoj generaciji Vatreni 98' bili cilj da ih prestignu i oni su to napravili. Sad je na ovima zadatak da to poprave. Treba uvijek stavljati nove ciljeve i ambicije. Iskreno, mi smo tu ljestvicu podigli jako visoko i sad smo došli na tu razinu da smo tužni jer smo drugi u Europi. To je zaista velika stvar.

Osim Modrića, spominjalo se umirovljenje Vide i Perišića...

- Mislim da ne i nadam se da neće biti. Naša dva bitna igrača su Vida i Perišić. Moram pohvaliti Perišića za jučerašnju utakmicu na lijevom bočnom. Odigrao je jako dobru utakmicu. Vida protiv Nizozemske jako dobru utakmicu također. To su igrači koji nama trebaju i ja se nadam da će i oni nastaviti dalje s nama.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U reprezentaciju dolaze novi igrači, a novinar Nove TV upitao ga je kakvi su planovi s njima. Najviše se spominjao Dion Drena Beljo.

- Mi tražimo nove igrače za jesen, za kvalifikacije. Tražimo pogotovo napadače. Nama trebaju brzi igrači, još energije i zato smo zvali njega i Musu da ih vidimo, da budu s nama i da osjete tu atmosferu. Moramo ih pripremati za ono što slijedi. Oni će sami ući u reprezentaciju s igrama u klubu.

Dalić je na klupi već gotovo šest godina te je prošao puno toga, od uspjeha do nekih neuspjeha, preko hvalospjeva do kritika. Novinar ga je upitao kako se nosi s tim.

- Ja sam trebao otići nakon Rusije. Nisam otišao, ostao sam. Nakon Katra, nakon Lige nacija."

Sve su to trenutci u kojima je Dalić prelomio ostati, a zašto je odlučio ostati, objasnio je u emotivnom izlaganju.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

- Zbog svojih razmišljanja. Kada nešto napraviš, najbolje se povući. Mene vuče motiv, mene vuče Hrvatska i meni nema ljepšega posla od ovoga koji ja tu radim. Osvojiti tri medalje u pet godina, s tim se ne mogu pohvaliti ni puno jače reprezentacije, puno brojnije države nego što je Hrvatska. Ja sam ponosan na ovih svojih pet godina, na našu reprezentaciju, na igrače, na ovo što smo napravili. Ponosan sam na svoju karijeru osobito. Kritika će uvijek biti kod nas. One su dio našega folklora. One su ovdje zbog nekog interesa tih drugih ljudi, ali ja sam pet i pol godina izbornik, nikad se nisam posvađao. Nikad nisam rekao ružnu riječ nikome. Ako sam negdje pogriješio, ispričao sam se. Ako smo izgubili, preuzeo sam odgovornost. Ja sam uvijek to napravio. Nakon Europskog prvenstva rekao sam da sam pogriješio, da ću se ispraviti i popraviti. Tako sam i učinio. Smetam ako kažem da sam vjernik. Smetam ako kažem 'hvala braniteljima'. Smetam zato što mislim svojom glavom i zato što sam biram reprezentaciju i igrače koji igraju zajedno sa svojim stožerom. Ne biraju ih novinari, ne biraju ih menadžeri, biram ih ja sam. Smetam ako nisam otišao iz Hrvatske jer sam ostao tu da mladim ljudima pošaljem poruku da ostanu u Hrvatskoj, da radimo bolju Hrvatsku. Zato me kritiziraju. Ja se na njih ne obazirem. Iza mene su naši igrači i tri medalje.