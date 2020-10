Dalić poput Baltazara: Ponovno dobro eksperimentirao, a mladi postaju ključan faktor 'vatrenih'

Modrić je još jednom pokazao čudesnu kvalitetu, fascinantno u sprintu pretrčavao i deset godina mlađeg Olssona, presjekao loptu i povukao kontranapad za prvi gol Hrvatske. Svaka čast! Brozović zbog kartona preskače Francuze

<p><strong>Zlatko Dalić</strong> odlučio je, baš poput Baltazara, i protiv Švedske eksperimentirati, 'kemijati' sustav i sastav Hrvatske. Jasno, hrvatski izbornik u Ligi nacija pokušava dobiti odgovore na brojna pitanja koja mu se mjesecima vrte u glavi, pronaći i nekolicinu igrača s kojima bi dodatno proširio igrački kadar 'vatrenih'. A bez obzira na današnji rezultat, u dvije listopadske utakmice to je i dobio...</p><p>Hrvatska je ovoga puta zaigrala u 4-1-3-2 sustavu, s usamljenim Brozovićem (dobio karton zbog kojeg propušta susret s Francuskom) ispred zadnje linije i dva hitra igrača (Brekalo i Perišić) u vrhu napada. Vatreni tako nisu imali klasičnu 'devetku', niti široko postavljena krila, Petković je neočekivano ostao na klupi, a višak igrača u sredini terena donio je Hrvatskoj u prvom poluvremenu apsolutnu dominaciju u sredini terena. Da, ova je utakmica pokazala da Dalić može rotirati sustave i sastave, a Hrvatska će i dalje dobro izgledati. Pogotovo s Lukom na terenu...</p><p>Luka Modrić još jednom je pokazao čudesnu kvalitetu, kapetan 'vatrenih' se još uvijek, pa i s 35 godina na leđima, igra nogometa. Svaki njegov potez ima smisla, svaka njegova lopta napravi višak igrača na lijevoj ili desnoj strani. A magični Luka protiv Švedske je lakoćom u sprintu pretrčavao i 10-ak godina mlađeg Olssona. Naravno, njemu se i najviše skandiralo, a Luka je bio i začetnik akcije za vodstvo Hrvatske.</p><p>No, ovaj ogled protiv Švedske donio nam je još pozitivnih stvari. Oni najmlađi prvotimci poput Vlašića i Brekala svakim danom postaju sve važniji faktor 'vatrenih', hrvatskom izborniku sve je teže bez njih zamisliti početnu postavu. A ti će dečki 'vatrene' nositi još 10-ak godina. Duje Ćaleta-Car na dojmljiv je način zamijenio Domagoja Vidu, dok i Dario Melnjak svakodnevno 'preskače stepenice'.</p><p>Lijevi bek Rizespora potpuno se udomaćio u nacionalnoj vrsti, a krajem prvoga dijela vidjeli smo ga kako viče i raspoređuje svoje suigrače, traži maksimalnu koncentraciju od svih do kraja poluvremena. Da, Melnjak je u svom petom reprezentativnom nastupu u određenim trenucima vikao na Luku, Broza, Lovrena i ostatak momčadi. A i to je znak kako ga oni cijene, kako je u kratkom roku postao 'jedan od njih'.</p><p>Hrvatska je u nastavku vidno 'pala', posustao je i Luka Modrića, Šveđani su postali puno opasniji. Pogotovo preko desne strane gdje je često nadirao prodorni Kuluševski. Gosti su stigli do zasluženog izjednačenja, na trenutke bili i bliži punom plijenu, a onda se ponovo razigrala kockasta mašinerija i na krilima tandema Perišić - Kramarić stigla do pobjede. Perišić je asistirao, Kramarić poentirao, dovoljno za još jedan uspješan Dalićev eksperiment. </p>