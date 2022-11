Dalić: Povukli smo ručnu i bojali se kontre. Sad smo postali meta

Očekivali smo jako tešku utakmicu. Protivnik je dobar i kompaktan koji je stajao u bloku, vrebao je kontranapad. Znali smo to i imali ručnu kod većine igrača, bojali smo se pasa, premalo je bilo dubine i okomitih lopti. Nismo uspjeli realizirati šanse, ali falilo je više odlučnosti, rekao je Zlatko Dalić.

Hrvatska i Maroko odigrali su bez golova na otvorenju SP-a. "Vatreni" su imali praktički jednu šansu cijelu utakmicu.

- Znamo da moramo osvojiti četiri ili pet bodova da prođemo grupu, to je naš cilj i idemo dalje. Teška utakmica. Maroko je stajao kompaktno, iza lopte. Oni su to htjeli i napravili i idemo dalje - dodao je izbornik za HTV.

Kako je zadovoljan izdanjem Lovrena i Vlašića koji su upali u sastav u zadnji tren?

- Odlučili smo imati iskusnijeg igrača u obrani da riješimo neke njihove situacije. Nikola se nažalost ozlijedio krajem prvog dijela, šteta što nije zabio gol. Nemamo zamjerki nikome, bilo je teško - kazao je Dalić pa ipak istaknuo:

- Jedino zamjeram što je falilo odlučnosti i hrabrosti, okomitosti. Očito smo se bojali te njihove kontre. Drugačija je situacija nego prije četiri godine, očito smo mi meta svima.

Zašto ste izvadili Kovačića?

- Kovačić nije bio ozlijeđen, htio sam staviti okomitijeg igrača, a to je Majer, igrač koji može pucati izvana.

Maroko je vam je stvorio dosta problema, imao je dosta šansi, pitao je marokanski novinar.

- Vidjeli smo dobar Maroko, ali ja te šanse koje vi spominjete nisam vidio. Naš je cilj proći skupinu, bit će borba do zadnje utakmice.

Naravno, bit će borbe. No već sljedeća utakmica je protiv Kanade u nedjelju (17 sati).

- Znamo da nam za prolaz u osminu finala trebaju četiri boda. Bila je ovo teška utakmica. Maroko je stajao jako dobro. Oni su to htjeli, a to su napravili. Nismo zadovoljni do kraja, možemo biti zadovoljni tek polovično s tim bodom. Očekivali smo bolju igru prema naprijed - rekao je Dalić.

