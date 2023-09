Dalić pozvao Livaju i vratio u reprezentaciju Josipa Brekala!

Marko Livaja prihvatio je izbornikove zahtjeve i ponovno se našao na popisu reprezentacije! Najvažnija je to stavka novog Dalićevog popisa, za nastavak kvalifikacija i okršaje s Turskom u Osijeku 12. listopada i u Walesu 15. listopada.

Zlatko Dalić razgovarao je s Hajdukovim kapetanom prethodnih dana, kao što je i najavio.

- Objasnit ću mu što tražim od njega i on će sam odlučiti hoće li biti u reprezentaciji ili neće. Dogovorit ćemo se mi, riješit ćemo to... - govorio je izbornik, ali i jasno naglasio da Livaja nije smio napustiti kamp nakon uvreda nekoliko pojedinaca na Rujevici tijekom treninga.

To je djelomično i razlog što ga nije pozvao za rujansku akciju. Livaja se pokajao, napadačka je linija ostala tanka i eto ga opet na popisu!

Statistika Livaje u HNL 23/24:

Doduše, u zadnje vrijeme mu Dalić ne može tepati da je najbolji igrač HNL-a jer Livaja je u zadnjih mjesec dana očigledno pao. Otkad je na početku sezone majstorski nadmudrio Livakovića i zabio gol Dinamu, u svim je velikim utakmicama ostao bez učinka. Dvaput protiv PAOK-a i jednom protiv Rijeke ostao je bez gola i asistencije, a četiri je pogotka u osam ovosezonskih nastupa postigao Slavenu, Rudešu i Omladincu iz Gornje Vrbe.

Prosjek mu je sličan kao prošle sezone jer ima 3,4 udarca na gol po utakmici, 1,5 u okvir, dvije asistencije, četiri kreirane velike šanse..., ali je izgubio 65 posto duela, a pretrpio je jednaki broj prekršaja koliko ih je i napravio: 1,8 po utakmici. U zadnje tri utakmice, pak, protiv Istre, Gorice i Lokomotive imao je ukupno pet udaraca, dva u okvir i kreirao jednu veliku šansu.

Bruno Petković i Andrej Kramarić u velikoj su formi, ali napadačka se linija “vatrenih” odjedanput dosta poremetila. Perišić i Ivanušec su se ozlijedili, Vlašić se razbolio, Mario Pašalić igra malo u Atalanti, iako je u nedjelju bio strijelac...

Zato je Dalić na popis vratio Josipa Brekala (25)! Pozicija desnog krila već je neko vrijeme deficitarna i krpaju je Majer, Pašalić, Kramarić..., a sad je problematično postalo i lijevo krilo jer zbog ozljeda su otpali Perišić, Oršić i Ivanušec.

Brekalo je ove sezone za Fiorentinu odigrao sedam utakmica, od čega četiri u prvoj postavi, nema ni gol ni asistenciju. Posljednji je put u reprezentaciji bio 13. lipnja 2022., kada je 72 minute bio na terenu u pobjedi 1-0 na Stade de Franceu, pred 77.410 gledatelja.

Statistika Josipa Brekala:

To su jedine dvije novosti na popisu. Nema Matije Frigana, koji je dobio pretpoziv, kao ni ozlijeđenog Ivana Perišića. U čekaonici su i povratnik Luka Sučić, Duje Ćaleta-Car i Marin Pongračić. Ispao je, pak, Jakov Medić koji nije igrao u zadnje vrijeme. Tu su i Dion Drena Beljo, Martin Baturina i Nikola Moro, kao i Dominik Kotarski na golmanskoj poziciji.

- Naravno, Perišić će nam izuzetno nedostajati i kao igrač i kao jedan od lidera ove generacije, no to ne mijenja našu ambiciju da kroz ove dvije utakmice napravimo još dva velika koraka prema našem cilju, a to je plasman na Euro 2024. Odradili smo odličan posao u rujnu, ali sada nas čekaju dva najteža suparnika u skupini te moramo ponoviti tu razinu koncentracije, želje i kvalitetnog pristupa koji smo imali protiv Latvije i Armenije - rekao je izbornik Dalić za HNS pa nastavio:

- Imajući u vidu ozljede Perišića i Oršića, kao i činjenicu da je Ivanušec također načet, proširili smo opcije na krilima pozivanjem Brekala, koji tako dobiva priliku pokazati da zaslužuje ponovno biti dio reprezentacije, za što ima potrebnu kvalitetu. Više sam puta istaknuo da vrata reprezentacije nisu nikome zatvorena te da se svatko može igrama i reprezentativnim ponašanjem vratiti u ekipu.

Pogledajte cijeli popis: