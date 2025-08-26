Dalić proširio popis za utakmice u rujnu. Pozvao je i Bornu Sosu

Obavijesti

AKTIVIRAO PRETPOZIV

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Split: UEFA Liga nacija, utakmica između Hrvatske i Portugala | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dalić proširio popis za kvalifikacije. Aktivirao pretpoziv Borni Sosi. Još nije poznato u kakvom će se stanju Gvardiol priključiti nacionalnoj selekciji

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić osam dana po objavi popisa za kvalifikacijske utakmice protiv Farskih Otoka (5. rujna) i Crne Gore (8. rujna) proširio je popis igrača za još jedno ime. Aktivirao je pretpoziv Borni Sosi (27), objavio je HNS.

Na popisu nema Luke Vuškovića, koji će biti u U-21 reprezentaciji, ozlijeđenog Matea Kovačića, ali ni Luke Sučića, kojega je Dalić kaznio jer je na prošlom okupljanju uoči dvoboja protiv Češke otišao na sestrinu svadbu.

Na prvotnom popisu nije bilo nijednoga klasičnog lijevog beka, a Joško Gvardiol je zbog ozljede propustio obje prvenstvene utakmice Manchester Cityja, pa je Dalić htio imati opciju više na toj strani.

Novi igrač Crystal Palacea, koji je na startu sezone osvojio engleski superkup pobjedom nad Liverpoolom na penale (iako je promašio u raspucavanju) pridružit će se momčadi na okupjlanju u ponedjeljak u Zagrebu, gdje će boraviti do 4. rujna i putovanja na sjever Europe. Hrvatska ima šest bodova iz dvije utakmice, vodeća je Češka s devet iz četiri.

