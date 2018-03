Dalić će zvijezde pustiti kući nakon utakmice protiv Perua

Igrat ćemo protiv Perua kao i u tri prijašnje utakmice, u sustavu 4-2-3-1. Razmišljao sam o tome, ali nemamo mnogo vremena. Međutim dobro je što smo ovdje i što igramo protiv Južnoamerikanaca. Tražio sam snažne suparnike, dobio sam ih, i nadam se dobrom iskustvu u ove dvije utakmice, rekao je Zlatko Dalić.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u noći na subotu (1:30, HRT 2) očekuje prva od dvije prijateljske utakmice na američkoj turneji protiv Perua, momčadi protiv koje dosad nikad nismo igrali.

- Želimo se testirati na sudionicima Svjetskog prvenstva koji igraju slično Argentini, jednom od favorita za naslov svjetskog prvaka. Peru je prošle godine primio samo sedam pogodaka, igraju dobru obranu, a dobro poznajem i Farfánove kvalitete. Rado bih ih opet susreo i u drugom krugu Svjetskog prvenstva, zašto ne - kazao je izbornik Dalić na konferenciji za novinare.

- Osnovni nam je cilj pripremiti svoju igru i dati priliku svim igračima. Ključno nam je kako ćemo mi izgledati, a pobjeda bi nam bila važna za samopouzdanje - rekao je Dalić i zaključio:

- Imamo izvrsne igrače koji igraju u najboljim europskim klubovima. Došao sam u teškoj situaciji, a sada želimo ostvariti svoje snove, pri čemu nam je prvi cilj proći skupinu. Imam puno povjerenje u svoje igrače, a oni mi kvalitetno odgovaraju. Mala smo zemlja, ali od nogometa imamo velika očekivanja.

Izbornik je u razgovoru za Sportske novosti otkrio kako će nekoliko igrača osloboditi za drugu utakmicu protiv Meksika (srijeda, 4 ujutro) zbog brojnih zahtjeva iz njihovih klubova. To bi trebali biti Subašić, Modrić, Rakitić, Mandžukić i Brozović, a možda i Perišić, Nikola Kalinić... Protiv Perua će zato igrati s najjačim snagama i neće rano mijenjati.

- Peruance krase izražena borbenost, trka i kompaktnost, a imaju i nekoliko opasnih pojedinaca. Farfan je u dobroj formi, Guerrera smatram možda i njihovim najboljim igračem. Sviđa mi se Peru, zajedništvo mu je vjerojatno najveća snaga. Čeka nas stoga muška utakmica protiv sastava koji prezentira južnoamerički nogomet u vrlo dobrom svjetlu - upozorio je Luka Modrić, prenose službene stranice HNS-a.

- Sigurno će nam to biti dobra priprema za Argentinu na SP-u, koja ima još i bolje pojedince. Bit će nam to kvalitetna provjera i nadam se dobroj utakmici i dobrom rezultatu, da ćemo ispuniti zahtjeve izbornika kao u prijašnjim utakmicama. Poštujemo Peru, kao i svakog drugog suparnika, no pobijediti želimo u svakoj utakmici, premda ne osjećamo pritisak. Važno nam je pružiti dobru partiju, a uspijemo li pritom pobijediti, bit će savršen - dodao je Luka.

Kapetan "vatrenih" osvrnuo se i na očekivanja na Mundijalu.

- Naš je san ponoviti Francusku '98, a cilj nam je prije svega proći vrlo zahtjevnu skupinu. Ići ćemo korak po korak, nećemo razmišljati previše unaprijed. Sazrijeli smo kao momčad, a i nas krasi zajedništvo. U Francuskoj '98 bila je bolja atmosfera oko reprezentacije, no u posljednjim su utakmicama navijači stali iza nas, i ta nam podrška treba. Svi zajedno možemo postići uspjeh, iskusniji smo i snažniji nego prije četiri godine.

Drugi put u manje od godinu dana Hrvatska je na sjevernoameričkom tlu.

- Drago nam je da smo došli u Sjedinjene Američke Države, da se možemo približiti navijačima u iseljeništvu jer znamo da nam pružaju veliku podršku, što nam mnogo znači. Neka nastave biti uz nas, a mi ćemo na terenu dati maksimum, kako bismo predstavili Hrvatsku na najvišoj razini, kako protiv Perua i Meksika, tako i na Svjetskom prvenstvu - zaključio je Modrić.