Dalić: Razgovarat ću s Pepom oko Gvardiola, ali morat ćemo imati alternative na stoperu...

Zlatko Dalić i stožer hrvatske reprezentacije uvelike su u pogonu i razmišljaju koga sve pozvati na svjetsko prvenstvo. Najveći problem su ozljede Matea Kovačića i Joška Gvardiola te je upitno u kakvoj će formi biti za Mundijal. S druge strane, hrvatska kolonija u Italiji igra sve bolje. Luka Modić je konstanta, Petar Sučić je sve sigurniji, a Martin Baturina i Nikola Vlašić su eksplodirali. Tu je i još nekoliko opcija za reprezentaciju.

Pokretanje videa... 01:22 Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

- Krenuli smo se zaista ozbiljno pripremati; iako se čini da je još dosta do SP-a, vremena baš i nema puno. Najvažnije je da smo odredili kamp u kojem ćemo boraviti za vrijeme SP-a, dobili smo ono što smo tražili. Sada teku pripreme za dvije prijateljske utakmice u ožujku, s Brazilom i Kolumbijom, radimo skauting igrača - rekao je Dalić za Večernji list pa dodao:

- Neki dan sam bio u Dortmundu na utakmici Borussia – Inter, u nadolazećem vikendu veći dio stožera bit će u Italiji na utakmicama Verona – Pisa, dakle na utakmici Domagoja Bradarića, zatim na dvoboju Fiorentina – Bologna, gdje su Pongračić i Moro, te u ponedjeljak na utakmici Atalanta – Cremonese radi Pašalića. Plan je da u Italiji napravimo zajednički ručak ili večeru s potencijalnim kandidatima za reprezentaciju, da porazgovaramo, upoznamo ih s našim planovima i razmišljanjima. Uskoro ćemo potom i u Njemačku, pa u Englesku, nakon turneje u SAD-u, u Manchester radi Gvardiola i Kovačića, gdje ću razgovarati s njihovim trenerom Guardiolom, o njihovoj situaciji uoči SP-a.

Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Izbornik je rekao kako će na večeri biti i Martin Baturina, a dodao je i da se sprema za situaciju u kojoj Gvardiola neće biti na SP-u. Naveo je kako je potrebna alternativa jer Gvardiola neće biti na turneji u ožujku te da zato prate Bradarića, a opcija je i Stanišić. Priznao je da će povratak Gvardiola biti "knap", ali da bi svakako bilo važno da dođe zdrav, pa makar i bez kontinuiteta utakmica.

Izbornik je komentirao i glasine koje kruže o njemu.

- Nažalost, živimo u vremenima kad zahvaljujući društvenim mrežama bilo tko zlonamjeran, skriven iza anonimnosti, može smisliti i plasirati bilo kakvu laž o bilo kome. A puno je naivnih koji onda u takvo što povjeruju i svjesno ili nesvjesno prošire takve laži. Međutim, kao čovjeka boli me svaka nepravda, a posebno napadi na moju obitelj. Ali hvala dragom Bogu na snazi koju nam daje da to izdržimo. Posljednjih osam godina meta sam svakojakih napada, podmetanja i zavisti onih koji mi priželjkuju neuspjeh - rekao je pa dodao:

Ipak, ovo posljednje pokazuje koliko nisko može pasti razina ljudske zločestoće i gluposti. Bilo bi smiješno da nije žalosno. Ali, vjerujte, sve ovo moju obitelj i mene može samo dodatno ojačati. Ništa me neće skrenuti s puta kojim idem s reprezentacijom. Dapače, još ću jače i predanije zastupati vrijednosti koje živim. Na tom putu moja je obitelj čvrsto uz mene, a vrijeme će pokazati što je istina.

