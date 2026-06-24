Ovo niste vidjeli u TV prijenosu: Dalić totalno poludio na igrače!

Hrvatska nogometna reprezentacija nije dobro izgledala u prvom poluvremenu drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname. Viđenim nije bio zadovoljan ni izbornik Zlatko Dalić, koji je iskoristio stanku za osvježenje u prvom poluvremenu, tijekom koje je HRT prikazivao promidžbeni program, kako bi "vatrenima" dao upute, a u posebnom je fokusu bio Joško Gvardiol.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Pjevanje himne na Trgu uoči utakmice Panama - Hrvatska | Video: Luka Safundžić/24sata

Dalić nije bio zadovoljan sa zvijezdom Manchester Cityja. Upravo je preko njegove strane Panama organizirala većinu svojih napada u prvom poluvremenu, a izbornik nije dugo čekao i već je na poluvremenu izvadio Gvardiola iz igre.

Foto: Benoit Tessier

Foto: Thomas Mukoya