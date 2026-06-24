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NIJE BIO ZADOVOLJAN

Ovo niste vidjeli u TV prijenosu: Dalić totalno poludio na igrače!

Piše Luka Tunjić,
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Ovo niste vidjeli u TV prijenosu: Dalić totalno poludio na igrače!
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Foto: Thomas Mukoya

Izbornik Dalić nije bio zadovoljan viđenim u prvom poluvremenu utakmice protiv Paname. Okupio je igrače u krug, a posebne je upute imao za Joška Gvardiola, kojeg je izvadio već na poluvremenu

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Hrvatska nogometna reprezentacija nije dobro izgledala u prvom poluvremenu drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname. Viđenim nije bio zadovoljan ni izbornik Zlatko Dalić, koji je iskoristio stanku za osvježenje u prvom poluvremenu, tijekom koje je HRT prikazivao promidžbeni program, kako bi "vatrenima" dao upute, a u posebnom je fokusu bio Joško Gvardiol.

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Dalić nije bio zadovoljan sa zvijezdom Manchester Cityja. Upravo je preko njegove strane Panama organizirala većinu svojih napada u prvom poluvremenu, a izbornik nije dugo čekao i već je na poluvremenu izvadio Gvardiola iz igre.

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