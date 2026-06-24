Izbornik Dalić nije bio zadovoljan viđenim u prvom poluvremenu utakmice protiv Paname. Okupio je igrače u krug, a posebne je upute imao za Joška Gvardiola, kojeg je izvadio već na poluvremenu
NIJE BIO ZADOVOLJAN
Ovo niste vidjeli u TV prijenosu: Dalić totalno poludio na igrače!
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska nogometna reprezentacija nije dobro izgledala u prvom poluvremenu drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname. Viđenim nije bio zadovoljan ni izbornik Zlatko Dalić, koji je iskoristio stanku za osvježenje u prvom poluvremenu, tijekom koje je HRT prikazivao promidžbeni program, kako bi "vatrenima" dao upute, a u posebnom je fokusu bio Joško Gvardiol.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Dalić nije bio zadovoljan sa zvijezdom Manchester Cityja. Upravo je preko njegove strane Panama organizirala većinu svojih napada u prvom poluvremenu, a izbornik nije dugo čekao i već je na poluvremenu izvadio Gvardiola iz igre.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku