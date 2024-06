Dalić: Ružan poraz, djelovali smo nemoćno. Perišiću smo dali da igra, a Luku i Kovu odmorili

Nismo se tome nadali, ali što je tu je. Hrvatska je doživjela težak poraz na otvaranju Europskog prvenstva u Njemačkoj, stari znanci Španjolci bili su bolji većini segmenta igre pa na koncu zasluženo slavili 3-0.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:29 Berlin: Najveća hrvatska zastava prvi put razvijena u punom opsegu | Video: 24sata/Pixell

Izbornik Zlatko Dalić odabrao je krivu taktiku, već od početnog zvižduka osjetio se znatno bolji govor tijela igrača naših suparnika dok su se "vatreni" postavili previše ležerno... Sve je rezultiralo time da je 'furija' već u prvom poluvremenu zabila tri gola, u drugom usporila pa slavila s ta tri pogotka iz prvog dijela.

Hrvatska nije na željeni način otvorila Euro.

- Naravno da nije, čestitam Španjolskoj na pobjedi. Visoka pobjeda, a težak poraz za nas, ali zaslužen. Nismo bili na nivou, bili smo bez energije i bez agresije. Prvih 15-ak minuta smo se dosta mučili, nakon toga smo se posložili i preuzeli malo posjed i nekakvu igru. Primili smo gol iz netipične greške, otvarali smo se, u tom otvaranju smo izgubili loptu i primili gol. To je bilo zaista, zaista loše. Najgore je kada imaš 0-2, u redu, ali primili smo u gol iz kornera u nadoknadi prvog poluvremena. To nismo smjeli dopustiti, s tim je utakmica bila gotova. To je pokazalo koliko smo bili dekoncentrirani - rekao je izbornik u razgovoru za HRT.

Je li se pogriješilo u pripremi?

- Baš o tome razgovaramo. Analizirat ćemo, bili smo predaleko od igrača, daleko od onog što je bilo na treningu i ove dvije utakmice (pripremne sa Sjevernom Makedonijom i Portugalom op.a.), dali smo ovakvom protivniku puno vremena i prostora, to je ono što te kazni. Nismo bili dobri i u tom segmentu smo zakazali. Ružan poraz, premalo agresije, premalo duela. Djelovali smo nemoćno.

Što se pokušavalo s izmjenama?

- Htjeli smo dati Perišiću da igra, u ovakvoj teškoj i jakoj utakmici vidjeti što može i da ga pripremimo za ovo što slijedi. Htjeli smo odmoriti Luku i Kovu, nakon sat vremena gubili smo 3-0, za nas je važnije ih sačuvati za buduće utakmice.

Imali smo prednost u posjedu i udarcima, ali izgubili.

- Prelako smo primili golove, iz nekakvih olakih situacija. Iz naših loših reakcija. S druge strane, mi nismo mogli dati neke situacije, penal, neke bolje situacije... Nismo se danas nikako uspjeli vratiti u utakmicu.

Slijedi Albanija.

- Dvije utakmice su do kraja, mi znamo naš cilj. Imamo dvije utakmice, trebamo se fokusirati na to, tome se okrenuti i tražiti pobjedu.