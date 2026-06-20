Dalić se družio s fanovima pred hotelom pa pričao s Kustićem

ALEXANDRIA - Dok reprezentativci pune baterije za iduću utakmicu protiv Paname na SP-u, izbornik Zlatko Dalić pojavio se pred hotelom The Satire, bivšim AKA, i udovoljio skupini navijača za fotku. Dok je Ivica Olić komentirao stanje u momčadi, on je popričao sa šefom HNS-a
Navijači traže svaku priliku za fotku s nekim članom hrvatske reprezentacije u hotelu The Satire u Alexandriji, dojučerašnjim hotelom AKA.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Navijači traže svaku priliku za fotku s nekim članom hrvatske reprezentacije u hotelu The Satire u Alexandriji, dojučerašnjim hotelom AKA. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Navijači traže svaku priliku za fotku s nekim članom hrvatske reprezentacije u hotelu The Satire u Alexandriji, dojučerašnjim hotelom AKA.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Izbornik Zlatko Dalić podružio se s navijačima i fotografirao.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Na terasi hotela popričao je s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
U međuvremenu, izjavu na temu stanja u selekciji dao je njegov pomoćnik i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Pa mi smo do Engleske u 23 utakmice primili dva gola iz prekida! Ovo je jeftino i baš boli, poručio je Olić, između ostalog.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Hotel AKA od srijede djeluje pod novim imenom kao dio Marriottove Autograph Collection.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL