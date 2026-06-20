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Dalić se družio s fanovima pred hotelom pa pričao s Kustićem

ALEXANDRIA - Dok reprezentativci pune baterije za iduću utakmicu protiv Paname na SP-u, izbornik Zlatko Dalić pojavio se pred hotelom The Satire, bivšim AKA, i udovoljio skupini navijača za fotku. Dok je Ivica Olić komentirao stanje u momčadi, on je popričao sa šefom HNS-a
SP 2026 Alexandria: Zlatko Dalić s navijačima ispred Hotela Satire
Navijači traže svaku priliku za fotku s nekim članom hrvatske reprezentacije u hotelu The Satire u Alexandriji, dojučerašnjim hotelom AKA. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Navijači traže svaku priliku za fotku s nekim članom hrvatske reprezentacije u hotelu The Satire u Alexandriji, dojučerašnjim hotelom AKA. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 1

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