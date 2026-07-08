Hrvatsku je vodio osam godina i osam mjeseci u 111 utakmica, čime je postao najdugovječniji izbornik u našoj povijesti
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Dalić se oglasio nakon odlaska s klupe hrvatske reprezentacije! Objavio je samo jednu riječ
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Zlatko Dalić danas je odlučio da neće nastaviti suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom i tako je završio njegov gotovo devet godina dug mandat. U njemu je osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, srebro u Ligi nacija i broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru.
Dalićev ugovor završio je nakon poraza od Portugala (2-1) u šesnaestini finala ovogodišnjeg Mundijala. Nakon toga poručio je da će razmisliti, no na kraju je odlučio odstupiti. Od njega se biranim riječima oprostio Savez, a sada se oglasio i sam Dalić.
Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju na kojoj je napisao samo jednu riječ - hvala, te dodao hrvatsku zastavu i emotikon sklopljenih ruku za molitvu.
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