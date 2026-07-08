Dalić se oglasio nakon odlaska s klupe hrvatske reprezentacije! Objavio je samo jednu riječ

Zlatko Dalić danas je odlučio da neće nastaviti suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom i tako je završio njegov gotovo devet godina dug mandat. U njemu je osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, srebro u Ligi nacija i broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Dalićev ugovor završio je nakon poraza od Portugala (2-1) u šesnaestini finala ovogodišnjeg Mundijala. Nakon toga poručio je da će razmisliti, no na kraju je odlučio odstupiti. Od njega se biranim riječima oprostio Savez, a sada se oglasio i sam Dalić.

Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju na kojoj je napisao samo jednu riječ - hvala, te dodao hrvatsku zastavu i emotikon sklopljenih ruku za molitvu.