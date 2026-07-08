Hrvatska će pamtiti Zlatka Dalića po medaljama, ponosu i nezaboravnim utakmicama. Pobrinuo se i da budu zapamćene i podjele koje je izazivao. Pamtit će se i njegove lekcije o tome tko voli Hrvatsku, a tko ne
KOMENTIRA: ALEN GALOVIĆ PLUS+
Daliću, hvala na medaljama, ali ne i na podjelama
Čitanje članka: 1 min
Zlatko Dalić zauvijek će imati posebno mjesto u povijesti hrvatskog nogometa. Srebro i bronca sa svjetskih prvenstava, finale Lige nacija, mnoge utakmice koje su ujedinile zemlju, prejake su emocije koje će se prepričavati generacijama - to mu nitko ne može oduzeti. Na tome mu pripada veliko i iskreno hvala.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku