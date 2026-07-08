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Daliću, hvala na medaljama, ali ne i na podjelama

Piše Alen Galović,
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Daliću, hvala na medaljama, ali ne i na podjelama
Foto: Peter Cziborra
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Hrvatska će pamtiti Zlatka Dalića po medaljama, ponosu i nezaboravnim utakmicama. Pobrinuo se i da budu zapamćene i podjele koje je izazivao. Pamtit će se i njegove lekcije o tome tko voli Hrvatsku, a tko ne

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Zlatko Dalić zauvijek će imati posebno mjesto u povijesti hrvatskog nogometa. Srebro i bronca sa svjetskih prvenstava, finale Lige nacija, mnoge utakmice koje su ujedinile zemlju, prejake su emocije koje će se prepričavati generacijama - to mu nitko ne može oduzeti. Na tome mu pripada veliko i iskreno hvala.

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Komentari 7
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