Dalić: Situacija je puno bolja od one prije četiri mjeseca. Igrači su u formi i svi će dobiti priliku

Hrvatska nogometna reprezentacija otvara američku turneju prijateljskom utakmicom protiv Kolumbije u Orlandu, u sklopu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Bit će to prva od dvije utakmice koje će "vatreni" odigrati "preko bare", nakon čega slijedi ogled s Brazilom 1. travnja u noćnom terminu u 2 sata. Izbornik Zlatko Dalić zrači optimizmom i zadovoljstvom uoči prvog testa.

- Polako se privikavamo na uvjete, kao i na vremensku i temperaturnu razliku. Utakmica dolazi jako brzo, a dečki su svjesni da nemamo puno vremena za trening i prilagodbu. Čeka nas težak protivnik, ali nadamo se najboljem - rekao je za službenu stranicu HNS-a.

Dalić naglašava kako je stanje u reprezentaciji znatno bolje nego na posljednjem okupljanju.

- Razgovarali smo i rekao sam im da sam sretan što ih vidim zdrave, spremne i raspoložene, kao i uvijek. Upravo to drži ovu reprezentaciju na visokoj razini, dečki jedva čekaju biti na okupu, što pokazuje kako funkcioniramo. Sve to moramo potvrditi dobrom igrom i rezultatom. Pred nama su dvije zahtjevne utakmice protiv jakih protivnika. Rezultat nije primaran, ali je važan za ono što nas čeka dalje. Svi igrači su zdravi i spremni, situacija je puno bolja nego prije četiri mjeseca. U formi su, igraju puno i imaju veću minutažu. U ove dvije utakmice dat ćemo priliku svima i vjerujem da će sve biti dobro.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatsku čeka vrlo zahtjevna Kolumbija, reprezentacija koja je u kvalifikacijama osvojila isti broj bodova kao Brazil te upisala pobjede protiv Brazila i Argentine. Najveća zvijezda momčadi je Luis Díaz, koji je nakon transfera iz Liverpoola postao jedan od ključnih igrača Bayerna.

- Kolumbija je među tri najbolje reprezentacije u Južnoj Americi. Igraju sjajan nogomet, imaju puno kvalitetnih i brzih igrača iz europskih klubova. Njihova tranzicija i energija čine ih vrlo opasnima, tako da nas čeka iznimno zahtjevna utakmica. Moramo odgovoriti na pravi način i biti kompetitivni protiv najjačih. Vjerujem u našu reprezentaciju. Imamo kvalitetu, a ovakve utakmice put su prema optimalnoj spremi za Svjetsko prvenstvo.

Dalić se osvrnuo i na nadolazeći dvoboj s Brazilom, koji vodi Carlo Ancelotti, najtrofejniji trener u povijesti Lige prvaka.

- Brazil je s Ancelottijem jedan od glavnih favorita za naslov svjetskog prvaka. To je reprezentacija bogate tradicije, vrhunskih rezultata i velike povijesti. Velika je čast što su nas izabrali za protivnika, ali to moramo potvrditi na terenu.

TOP 100 fotografija u 2022. godini | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Svako spominjanje Brazila vraća uspomene na Svjetsko prvenstvo i jednu od najvećih pobjeda u povijesti hrvatskog nogometa.

- To je za mene druga najvažnija utakmica i pobjeda, odmah nakon one protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji. Brazil je tada bio najveći favorit, dominantan i uvjerljiv, ali mi smo odigrali 1-1 i slavili nakon jedanaesteraca. To je jedna od najvećih pobjeda u povijesti hrvatske reprezentacije - zaključio je Dalić.