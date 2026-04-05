Komentari 29
Dalić: Teško je ostati pri vrhu toliko godina, a mi to radimo

Piše Jakov Drobnjak,
Svi smo nogometni izbornici, svi sve znamo, što je normalno kod nas. Nosim se s time već devet godina. Imamo sjajne rezultate, to je isto jedan pritisak, očekivanja su uvijek velika, rekao je Zlatko Dalić

Sitno brojimo do početka spektakla u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Hrvatska je odradila prijateljske susrete u Orlandu (Kolumbija i Brazil) te su se igrači vratili u klubove za finiš prvenstava. Kreće zadnje dokazivanje izborniku Zlatku Daliću koji i dalje sve gleda i sve prati. Hrvatska će prije Mundijala odigrati još dvije pripremne utakmice. To će biti protiv Belgije (2. lipnja) i Slovenije (7. lipnja). Zlatko Dalić o Svjetskom prvenstvu govorio za HRT.

-  Iskoristio bih priliku i svima čestitao Uskrs. Za mene je najveća čast i ponos biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Ali nosi odgovornost, veliki teret i pritisak. Svi smo nogometni izbornici, svi sve znamo, što je normalno kod nas. Nosim se s time već devet godina. Imamo sjajne rezultate, to je isto jedan pritisak, očekivanja su uvijek velika. Treba se znati nositi s tim - započeo je Dalić.

Hrvatska je u Orlandu igrala sustav 3-5-2.

-  To je bilo jako dobro. Još jedna situacija, da možemo imati još sistem više, ovisno o protivniku i o tome ćemo razmišljati. Zaista imamo slatke brige, imamo dosta potencijala i raznovrsnosti, to je bolje nego prije. Zaista imamo puno razloga za optimizam. Bilo je i nekih loših stvari.  Da recimo gubimo loptu u našem posjedu pa da nam protivnik napravi šansu. To nije dobro. Kad izgubiš olako loptu na 25, 30 metara od gola, jaki i veliki protivnici nas jako brzo kazne - rekao je Izbornik.

Protivnicu Hrvatske na SP-u su Engleska, Gana i Panama.

-  Najviše razmišljam o Englezima. Oni su najjači, najkompletniji, najbolji. Sjajna reprezentacija, koja ima izvor igrača u najboljoj i najskupljoj ligi na svijetu. Fantastični su, imali su sjajne kvalifikacije. Poraz od Japana nije njihova realna slika. Nedostajalo je nekoliko važnih igrača koji nisu bili s njima, to su igrači Arsenala. Oni će zaista biti tvrd orah. Prva utakmica, najvažnija utakmica, mi moramo biti potpuno spremni jer će to odrediti daljnji tijek prvenstva. Panama i Gana su malo lakše po rejtingu, ali ni njih ne smijemo podcijeniti, znamo da su to reprezentacije koje nama mogu biti nezgodne - rekao je Dalić.

Hrvatska je u samom svjetskom vrhu nekoliko godina. 

-  Teško je dohvatiti taj nivo, a još teže održati. Mi to zaista sjajno radimo, iz dana u dan trudimo se da budemo još bolji. Moraš uvijek biti gladan i željan rezultata. Imamo dvije medalje, velike ambicije. To je teško ponoviti, zaista, koliko reprezentacija čeka u redu. Puno većih, puno brojnijih zemalja nego što je Hrvatska. Nismo mala zemlja, ali smo malobrojni, to je jedan naš mali hendikep. Stvaramo čuda u svijetu nogometa, radimo vrhunske stvari, to tako treba nastaviti. Imamo potencijala i kvalitetu - zaključio je izbornik.

