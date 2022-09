Dalić: Tko će u Katar ovisit će i o tome što priča, a porazi u Ligi nacija bili su hrana kritičarima

Zlatko Dalić otvorio je dušu. Znao je koliko ga muči ta Liga nacija, koliko mu je to problema zadavalo, koliko su kritičari guštali nakon onih šest komada protiv Španjolska i četiri protiv Portugala... Dvaput smo opasno visili, jedva smo se spasili ispadanja u niži rang, a onda je ove godine sve stiglo na naplatu. Hrvatska je pobijedila tri uzastopne utakmice protivnike koji su u TOP 10 na svijetu, dvaput Dansku, koja je aktualni polufinalist Eura i Francusku, koja je aktualni svjetski prvak i branitelj naslova u Ligi nacija...

- Ubila me Liga nacija, ovi moji prijatelji što čekaju da izgubim, njima je to bila hrana. Bio sam protiv Lige nacija jer smo imali četiri utakmice u deset dana. Sve neki ji porazi bili su u Ligi nacija, to mi je bila crna rupa, sad smo i to riješili. Drago mi je iz više razloga. Prvo jer smo osigurali završni turnir, zatim što smo pobijedili upravo na Prateru, gdje nemamo lijepa sjećanja iz 2008. godine, kada smo ovdje izgubili od Turske. Zatim imamo četiri pobjede u Ligi nacija, puno lijepih stvari smo napravili - rekao je izbornik Zlatko Dalić.

Da, napravili smo jako puno lijepih stvari. No one najljepše tek trebaju stići. Svjetsko prvenstvo u Kataru. Na popisu smije biti 26 igrača i Dalić mora prelomiti i napraviti konačni popis.

- Standardizirat ću momčad za SP, možda neće biti kao u Rusiji, da će se u pola noći znati sastav, ali će biti 11-12 igrača.... Sve je otvoreno, sad presuđuju detalji, najsitniji detalji, moram voditi brigu da se situacija smiri, da nema euforije, to je bitno. Moramo gledati i ponašanje igrača, izjave ćemo pratiti, što pričaju, sve, baš sve. Nema sad više popusta ili nešto slično, gledat će se svaki detalji. Oni to znaju, ja to znam, na Svjetskom prvenstvu moramo svi biti kao jedan - rekao je Dalić.

Nakon utakmice protiv Danske mladi stoperi, Joško Gvardiol i Josip Šutalo bili su hit. Sad je protiv Austrije gol zabio Dejan Lovren. Izborniče, tko će igrati u Kataru?

- Tko je najbolji, taj će igrati...

Dobro, u državi je euforija, Hrvatska je od "dark horsea" postala jedan od favorita za naslov.

- Sad sam Bog, a za mjesec dana može biti sve obrnuto. Očekujem da Hrvatska u Kataru igra kao sad, nemam pritisak, evo, tu je predsjednik saveza, stvarno nema pritiska, bit će još i pobjeda, poraza...

Nema više vremena za poraze, slijedi Svjetsko prvenstvo, ne bi bilo dobro da tamo zaredamo porazima...

- Ha, ha... Samo neka mi odigramo kao sad i sve će biti ok...

