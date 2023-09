Dalić: To je namješteno, traže načine da nas zaustave! Sve je krenulo nakon Rotterdama...

Jedva čekam tu utakmicu, nisam još bio na tom stadionu, kažu da je fantastičan. Idemo u Slavoniju pobijediti Tursku, govorio je Zlatko Dalić nakon pobjede "vatrenih" u Armeniji (1-0), druge u ovom kvalifikacijskom ciklusu za Europsko prvenstvo.

No lijepu sliku oko reprezentacije koja je uhvatila dobar kurs prema završnom turniru u Njemačkoj poremetilo je otvaranje disciplinskih postupaka. Prvo za utakmicu protiv Latvije, gdje su trojica neodgovornih budala mahala ustaškom zastavom, a to vidjeli iz FARE-a, a onda i za ogled u Armeniji, gdje se 20-ak huligana, koji su kupili ulaznice na crnom tržištu, potuklo s domaćima.

'Kako drugačije objasniti da se pojavi jedna zastava među stotinama...'

Izbornik je u šoku nakon svega, a misli da je netko namjerno htio napakostiti hrvatskoj reprezentaciji.

- To bi bila velika nepravda prema hrvatskoj reprezentaciji, prema hrvatskim navijačima i hrvatskom narodu. To je po meni sve bilo namješteno jer kako drugačije objasniti da se pojavi jedna zastava među stotinama zastava i baš ta se uslika i baš to se u tim momentima pojavi i netko ju uslika - rekao je Dalić za Novu TV.

Foto: privatni album/24sata

- Na kraju nas prijave one organizacije koje se time bave, koje od toga žive i traže kaznu protiv Hrvatske. To je po meni glupost i nastavak traženja nekakvih načina da se mi zaustavimo.

'Savez radi sve da nađe tko radi hajku na reprezentaciju'

Hrvatska je pod uvjetnom kaznom zbog incidenta u Rotterdamu, gdje je dio navijača rumunjskog suca Istvana Kovacsa vrijeđao povicima "cigane, cigane".

- To je sve krenulo još više nakon Rotterdama gdje je bilo 35.000 navijača, da se zaustavi hrvatska reprezentacija na bilo koji način i ovo je jedan od načina da nas se kazni da ne igramo pred našim navijačima. Ja sam čvrsto uvjeren da se to neće dogoditi da to neće biti jer mi to nismo zaslužili. Koliko znam, savez radi sve što je u njihovoj moći da nađu tko je to organizirao, tko je to napravio da se radi ta hajka na reprezentaciju i vjerujem da ćemo mi ipak u Osijeku biti s navijačima - rekao je Dalić i zaključio:

- To se mora strogo kazniti i naći tko je to napravio, tko je to organizirao jer to sad daje povoda i drugim pojedincima za takve gluposti tako kažnjavaju reprezentaciju, a ima puno više ljudi koji je vol koji je prate, koji uživaju s njom.