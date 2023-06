Nakon fešte slijedi i kazna: Uefa je pokrenula postupak protiv HNS-a zbog povika sucu...

Kvadratić do kvadratića, ore se hrvatske pjesme, a na stadionu više od 15 tisuća hrvatskih navijača. Pomislili biste na trenutak da se utakmica igra na nekom hrvatskom stadionu, ali...

Nije Hrvatska, ali je Rotterdam je sinoć postao hrvatski! Hrvatska je na kultnom De Kuipu u praktički domaćinskoj atmosferi pobijedila Nizozemsku u fenomenalnoj utakmici nakon produžetaka (4-2) i prošla u finale Lige nacija.

Atmosfera je bila za naježiti se. Ulice Rotterdama su tijekom dana bile krcate hrvatskim navijačima, vladalo je fenomenalno raspoloženje bez izgreda, a huk s tribina bio je pogonsko gorivo našim reprezentativcima cijelu utakmicu. I sami su bili šokirani brojem navijača, kao da se susret igrao negdje u Hrvatskoj. Fešta se nastavila nakon utakmice, a na finalu u nedjelju 'vatreni' bi mogli imati još jaču i gromoglasniju podršku.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Slike fenomenalnog dekora i načičkanih kvadratića po De Kuipu obišle su svijet i oduševile sve, no nažalost, često se pronađu neodgovorni pojedinci koji bace sjenu na cijeli spektakl. Kako pišu Sportske novosti, Uefa je dan nakon spektakla u Rotterdamu pokrenula disciplinski postupak protiv HNS-a zbog povika 'cigane, cigane' koje su bile upućene rumunjskom sucu Istvanu Kovacsu. One su odjekivale s tribina gdje su bili hrvatski navijači.

- Događa nam se u kontinuitetu da navijači koji se na slažu s određenim sudačkim odlukama koriste neprimjerena skandiranja zbog kojih ćemo sigurno biti kažnjeni i ovaj put. Nije uopće toliki problem financijska kazna koliko želimo poslati snažnu poruku da kao društvo moramo akceptirati kako tome nema mjesta i da je to neprihvatljivo. Spletom okolnosti ovaj put sudac je iz Rumunjske, romska zajednica je jako brojna u toj državi. HNS je preuzeo definicije IHRA-e o osvješćivanju toga problema i prema Židovima i prema Romima, nama je to apsolutno nedopustivo. Takve nam se stvari ne smiju ponavljati, počevši već od finala. Imali smo i ranije nekih skandiranja koja su srećom nestala sa stadiona nakon teških sankcija. Ne mora nam se dogoditi da nas UEFA brutalno kazni, da nam zatvori stadion u kvalifikacijama kako bismo postali svjesni o čemu se tu radi. Zato moramo biti pametni. Sto posto ćemo biti kažnjeni, to je neprihvatljivo. - rekao je za Sportske novosti HNS-ov voditelj odjela za sigurnost Jurica Jurjević.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Otkrio je kako je na tribinama bilo i pripadnika Torcide, Armade, Bad Blue Boysa...

- Na De Kuipu su viđene i zabilježene sve navijačke skupine ultrasa iz Hrvatske, od Torcide, Armade, BBB-a, Ultrasa iz Vinkovaca, svi su bili na tribini zajedno s ostalim navijačima od kojih su mnogi iz inozemstva. Vidjeli smo kako je petnaest tisuća ljudi pjevalo u glas i navijalo. Bilo je i baklji, ali ta pirotehnika je na taj broj prisutnih zanemariva, to još možemo prežvakati, međutim kolektivno skandiranje sucu na način koji je bio treba prestati. To nije išlo od Torcide ili Boysa, nego svih zajedno,

HNS je nekoliko puta posljednjih godina kažnjavan zbog baklji i neprimjerenog navijanja. Navijati se može i bez ružnih povika i mržnje, a nadamo se da toga neće biti u nedjeljnom finalu protiv Španjolske ili Italije.