Dalić: To je to, plasirali smo se! Ali pred nama je puno posla, jedan problem moramo riješiti

Zlatku Daliću napokon je laknulo, izborio je četvrti uzastopni plasman na Svjetsko prvenstvo pobjedom Hrvatske nad Gibraltarom (3-0) u Varaždinu. Ne i matematički, za to joj treba još jedan bod, ali će i sam izbornik priznati:

- Mislim da je to to, da smo dvije utakmice prije kraja ostvarili plasman na Svjetsko prvenstvo. Ali ostaje odraditi i ove dvije utakmice do kraja ozbiljno i odgovorno, osvojiti što više bodova. Čestitke dečkima, bili smo dobar tim ovih šest utakmica, osvojili 16 bodova, idemo dalje.

- Govorilo se o najlakšoj grupi u povijesti, ali mi smo to zavrijedili, deset ili osam godina smo među najboljima i grupa je bila takva. Prošli smo i to teško gostovanje na Farskim Otocima, u Pragu uzeli bod. Bili smo dobar tim, dobro to odradili. Ima pred nama puno posla, treba nešto popraviti za veće domete, imamo dvije utakmice i pripreme za Svjetsko prvenstvo. Bitno da je mir i da nemamo stresa - rekao je Dalić za Novu TV.

Gdje vidite prostora za napredak?

- U svakom segmentu igre. Možda smo fazu obrane digli na veliki nivo, tu imamo dobrih rješenja, tu su mladi igrači koji su iskoristili priliku. Moramo popraviti tranziciju, tu smo prespori. I moramo riješiti problem napadača, moramo naći igrača koji će zabiti. Gledamo, vidjet ćemo, nikome vrata nisu zatvorena. Tko god zasluži i nametne se, bit će na popisu. Treba imati kontinuitet, ne možemo ga nakon dvije utakmice zvati. Jedva čekamo da se takvi pojave - smatra Dalić.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dugo je Hrvatska lomila Gibraltar.

- Protivnik gdje je 10 igrača iza lopte, uništavaju ti ritam svako malo. Igrali smo korektno, bili u posjedu lopte. Kad smo je izgubili, odmah smo reagirali i dao sam šansu igračima koji su igrali manje. Nisu oni u drugom planu. Žao mi je što nije Smolčić nastupio, ozlijedio se na zagrijavanju, ali idemo dalje.

Sva tri gola bili su prvijenci.

- Vidite koliko svima to znači svima skupa. Moramo biti velika obitelj, to nam daje sve. Naravno, tu je i kvaliteta, ali i zajedništvo i atmosfera, svi jedva čekaju doći tu. To sam rekao i dečkima: dečki, čuvajte to. Teško se gradi, a lako se gubi. I mi to čuvamo uz sve ove rezultate - zaključio je Dalić.