Obavijesti

Sport

Komentari 8
ZADOVOLJNI IZBORNIK

Dalić: To je to, plasirali smo se! Ali pred nama je puno posla, jedan problem moramo riješiti

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Dalić: To je to, plasirali smo se! Ali pred nama je puno posla, jedan problem moramo riješiti
Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zlatko Dalić slavi, Hrvatska je korak do Svjetskog prvenstva! Pobjedom nad Gibraltarom osiguran je plasman, ali treba još jedan bod. Dečki su pokazali timski duh i zajedništvo

Zlatku Daliću napokon je laknulo, izborio je četvrti uzastopni plasman na Svjetsko prvenstvo pobjedom Hrvatske nad Gibraltarom (3-0) u Varaždinu. Ne i matematički, za to joj treba još jedan bod, ali će i sam izbornik priznati:

- Mislim da je to to, da smo dvije utakmice prije kraja ostvarili plasman na Svjetsko prvenstvo. Ali ostaje odraditi i ove dvije utakmice do kraja ozbiljno i odgovorno, osvojiti što više bodova. Čestitke dečkima, bili smo dobar tim ovih šest utakmica, osvojili 16 bodova, idemo dalje.

- Govorilo se o najlakšoj grupi u povijesti, ali mi smo to zavrijedili, deset ili osam godina smo među najboljima i grupa je bila takva. Prošli smo i to teško gostovanje na Farskim Otocima, u Pragu uzeli bod. Bili smo dobar tim, dobro to odradili. Ima pred nama puno posla, treba nešto popraviti za veće domete, imamo dvije utakmice i pripreme za Svjetsko prvenstvo. Bitno da je mir i da nemamo stresa - rekao je Dalić za Novu TV.

Gdje vidite prostora za napredak?

- U svakom segmentu igre. Možda smo fazu obrane digli na veliki nivo, tu imamo dobrih rješenja, tu su mladi igrači koji su iskoristili priliku. Moramo popraviti tranziciju, tu smo prespori. I moramo riješiti problem napadača, moramo naći igrača koji će zabiti. Gledamo, vidjet ćemo, nikome vrata nisu zatvorena. Tko god zasluži i nametne se, bit će na popisu. Treba imati kontinuitet, ne možemo ga nakon dvije utakmice zvati. Jedva čekamo da se takvi pojave - smatra Dalić.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dugo je Hrvatska lomila Gibraltar.

- Protivnik gdje je 10 igrača iza lopte, uništavaju ti ritam svako malo. Igrali smo korektno, bili u posjedu lopte. Kad smo je izgubili, odmah smo reagirali i dao sam šansu igračima koji su igrali manje. Nisu oni u drugom planu. Žao mi je što nije Smolčić nastupio, ozlijedio se na zagrijavanju, ali idemo dalje.

Sva tri gola bili su prvijenci.

- Vidite koliko svima to znači svima skupa. Moramo biti velika obitelj, to nam daje sve. Naravno, tu je i kvaliteta, ali i zajedništvo i atmosfera, svi jedva čekaju doći tu. To sam rekao i dečkima: dečki, čuvajte to. Teško se gradi, a lako se gubi. I mi to čuvamo uz sve ove rezultate - zaključio je Dalić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara
SVJETSKA EKSKLUZIVA

EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti
VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala
PRIČUVE ODUŠEVILE

VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala

Hrvatska je pred 7579 gledatelja odigrala sjajnu utakmicu, a do pobjede su ju nosili Fruk, Sučić i Erlić. Sva trojica zabila su prvijence. Za izravan plasman na SP sada nam je dovoljan bod u Rijeci protiv Farskih Otoka
Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati
OGLASIO SE

Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati

Albanci imaju igrače koji igraju u Laziju, Atalanti. Navikli smo da budemo najbolji u svemu i da moramo pobjeđivati, smatra predsjednik Srbije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025