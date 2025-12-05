Dalić: 'Tuchelu nije drago što su nas Englezi izvukli. Rekao je da smo mi za četvrtfinale...'

Hrvatska će sljedeće godine na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi braniti medalju s posljednja dva Mundijala, a na ždrijebu u Washingtonu smo doznali i protiv koga ćemo igrati u skupini. Bit će to Engleska, Panama i Gana.

Pokretanje videa... 00:38 Hrvatski navijači u Podgorici | Video: Stefan Ivanović/PIXSELL

Moglo je i puno lakše, pogotovo što se tiče prvog i posljednjeg pota, no 'vatreni' mogu pobijediti svakoga na svijetu, što su pokazali na posljednja dva SP-a kada smo osvojili srebro i broncu.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić je nakon ždrijeba iznio prve dojmove za HRT. I on sam je svjestan da su nam kuglice mogle biti mrvicu naklonjenije.

- Najvažnija je prva utakmica, otvaranje je jako bitno. Na posljednja dva SP-a smo imali dobro otvaranje. Ove dvije reprezentacije, moglo je biti i lakše, pogotovo zadnji put, bilo je lakših od Gane. Gana ima moć, brzinu, snagu. To će biti treća utakmica i odlučujuća. Znamo na čemu smo i pripremit ćemo se - kazao je izbornik.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Nakon ždrijeba je imao priliku porazgovarati s engleskim izbornikom Thomasom Tuchelom. Englezi su nam postali u posljednje vrijeme učestali suparnik, gubili smo od njih na Euru i u Ligi nacija, ali zato smo ih prije sedam godina, u jednoj od najvećih utakmica našeg nogometa, izbacili u polufinalu Svjetskog prvenstva.

- Nije mu baš drago, rekao je da smo mi za četvrtfinale, ne za prvu utakmicu, ali to je tako. Ostalo nam je pet najjačih reprezentacija koje smo mogli dobiti. Nije bilo velike sreće u početku ždrijeba, ali što je, tu je, svjestan sam da utakmica s Engleskom puno toga određuje i usmjerava i spremit ćemo se jako dobro.

Na današnji dan, 11. srpnja, godine 2018. ostvarena je najveća pobjeda u povijesti hrvatskog nogometa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

O eliminacijskoj fazi i potencijalnim protivnicima ne želi razmišljati.

- Naš je osnovni cilj proći skupinu, nećemo si stvarati pritisak, želimo uživati u nogometu. Igrati sa strašću, energijom i ponosom, napravili smo fantastične rezultate na posljednja dva SP-a i osvojili dvije medalje. Očekivanja su velika, ali idemo korak po korak, nećemo srljati i juriti. Imamo vremena se pripremiti i naći protivnike za prijateljske utakmice u lipnju. Možemo biti zadovoljni, dobili smo dvije reprezentacije koje možemo pobijediti. S Englezima smo uvijek imali veliku borbu, imat ćemo 15 dana za pripremu za prvu utakmicu.

Gdje će Hrvatska biti smještena tijekom Svjetskog prvenstva, uvelike će ovisiti o gradovima u kojima ćemo igrati, a to ćemo doznati u subotu navečer. Nakon toga će HNS izabrati kamp.

- U subotu ćemo doznati gdje ćemo igrati pa ćemo na temelju toga izabrati kamp. Bitno je da se dobro pripremimo, a najvažnije je da ostanemo zdravi jer nemamo veliki izbor igrača, da se nitko od nositelja ne ozlijedi, a onda Hrvatska može igrati sa svakim.