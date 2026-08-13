Dalić u UAE-u: Nisam tu došao uživati na plaži, novac mi je zadnji bio na pameti. Borit ću se

Zlatko Dalić (59) u srijedu je postao izbornik reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata kao dio hrvatskog paketa u toj bliskoistočnoj zemlji. Naime, Branko Ivanković postao je direktor reprezentacija, a Igor Bišćan izbornik olimpijske U-23 vrste.

- Drago mi je što sam u UAE-u, mome drugom domu. Nadam se da ćemo ponovno ostvariti velike rezultate, ovaj put s reprezentacijom. Hvala vam na povjerenju, osjećam se počašćenim. Tri sam godine bio u Al Ainu, napravio veliki posao sa svojom momčadi, ali to je prošlost. Fokus mi je na budućnosti, bit će teško, ali cilj mi je napraviti jaku i kompetetivnu momčad - kazao je Dalić.

Postao je najbolje plaćen hrvatski trener u povijesti, ali i peti najplaćeniji izbornik u svijetu nogometa s godišnjom gažom od pet milijuna eura. Pa ipak, uvjerava kako mu primanja nisu bila motiv.

- Nisam došao ovamo uživati na plažama, nego mukotrpno raditi. Trebamo podršku cijelog naroda i svih medija, moramo biti tim. Ako ne budemo, nećemo napraviti ništa. Tako je bilo i u Hrvatskoj - rekao je Dalić i istaknuo:

- Nisam ovdje došao zbog novca, nego zbog napornog rada. Novac mi je bio zadnji na pameti. Najvažnije je da se ovdje osjećam dobro.

Glavni mu je cilj uspjeh na Svjetskom prvenstvu 2030., a sad je, ističe, deset godina iskusniji nego što je bio tijekom prošlog angažmana u toj zemlji.

- Borit ćemo se za ovu zemlju i ljude i davati sve od sebe. Obići ćemo sve igrače, razgovarati s trenerima. Tu je dosta mladih igrača spremnih za nove izazove.