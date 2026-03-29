Dalić: Utakmica s Brazilom je velika čast za hrvatski nogomet

Izbornik Zlatko Dalić (59) zadovoljan je prikazanom igrom protiv Kolumbije u kojoj su 'vatreni' slavili 2-1. Golove za Hrvatsku dali su Luka Vušković i Igor Matanović, a za Kolumbiju je pogodio Jhon Arias. Izbornik je za gol.hr najavio Brazil s kojim igramo u 02.00 sati u noći s utorka na srijedu. Bit će to njegova 105. utakmica na klupi Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zlatko Dalić: Brazil je najveći favorit SP-a. Opet razmišljam o promjeni formacije i igri s tri iza

- Bila je to jako dobra utakmica koja nam je donijela jako puno koristi, napunili smo se samopouzdanjem, energijom i povjerenjem. To je jedna od najjačih reprezentacija u Južnoj Americi, koja nije izgubila godinu dana.

Brazil smatra jednim od glavnih favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva.

- Oni su favorit za osvajanje SP-a, igraju fantastičan nogomet, ali mislim da možemo biti ravnopravan protivnik. Isto tako kad pogledate Hrvatsku, mi isto tako u posljednjih godinu dana nismo izgubili utakmicu. U sjajnoj smo formi, igrači nam igraju dobro u klubovima.

Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Promjena u sastavu zasigurno će biti. Fokus izbornika je kreirati čvrstu obranu.

- Nećemo dijeliti igrače na prvu ili drugu postavu, svi su u konkurenciji. Protiv Kolumbije šansu su dobili jedni igrači, sad će drugi igrači, to je bio i cilj ovih utakmica da damo minutažu gotovo svima, da vidimo u kakvom smo stanju. Veseli me činjenica da su svi dobro. Krenut ćemo drugačijim načinom, s drugačijim igračima, ali očekujem da ponovno imamo dobar odgovor, da budemo pravi, a mi inzistiramo na tome da naša obrana, faza obrane na puno većem, jačem nivou, do iznemoglosti ćemo raditi na tome.

Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Usporedio je Brazil i njihov kadar sada u odnosu na 2022. kad smo ih pobijedili u četvrtfinalu SP-a.

- Brazil je Brazil. Imaju novog izbornika koji ima šrioki krug igrača, koji su vrhunski, brzi, tehnički neprikosnoveni, ali imamo i mi što za reći. Ovo će biti pravi test za nas. Oni su bili favoriti u Kataru, svi su ih vidjeli kao prvake svijeta, ali Hrvatska ih je izbacila. Ovo je treći put da igramo s njima u zadnje vrijeme, to je za nas velika čast, da smo krugu tih reprezentacija, da smo došli na taj nivo da nas svi priznavaju i poštuju. To je velika čast za hrvatski nogomet.