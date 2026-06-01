Dalić vjeruje u svojih 26 igrača! Belgijski novinari u prilično velikom broju 'okupirali' Rijeku
'Vatreni' sve treninge započinju zagrijavanjem kod Luke Milanovića, a onda kreće popularna 'zrenda'. Igra se u tri skupine (šest na dva), tu sudjeluje i Ćorluka, a danas su unutra zapeli Modrić i Ćaleta-Car...
Hrvatska je spremna za "operaciju Belgija". Zlatko Dalić osam dana marljivo radi sa svojim igračima na pomoćnom terenu riječke Rujevice, glavna je vijest što u našem kadru nema nikakvih ozljeda. Svi su zdravi, svi su spremni, svi jedva čekaju nastup na još Svjetskom prvenstvu.