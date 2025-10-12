Brat Zlatka Dalića prvi put gleda utakmicu Hrvatske uživo. Nakon 100 utakmica, Miran stiže u Varaždin i, kaže, ne priča s njim o sportu kad se sretnu u Livnu
Dalićev brat: Prvi ću put gledati 'vatrene' otkad ih Zlatko vodi!
Utakmici Hrvatske i Gibraltara u Varaždinu (20.45), 101. u izborničkom mandatu Zlatka Dalića, prvi će put prisustvovati i njegov brat Miran koji živi u Livnu. Nevjerojatno zvuči, ali...
Pokretanje videa...
- Prošlo je osam godina, a ja nisam gledao nijednu utakmicu. Ni na televiziji ni uživo, tako da je ovo prvi put u ovih 100 utakmica da gledam utakmicu - rekao je Miran Dalić za Večernji list.
Vjeruje da će Hrvatska potvrditi prvo mjesto i ostvariti plasman na SP u baroknom gradu, no za to će se ipak trebati još malo strpiti, do idućeg okupljanja. Ipak, bit će razloga za veselje.
- Nisam se čuo s njim nego s nevjestom Davorkom i njegovim sinom Tonijem, tako da smo dogovorili ulaznice i dolazak u Varaždin.
Kako komentira silne bratove uspjehe s "vatrenima"?
- Nisam mogao slutiti, ali sam znao da će napraviti rezultat jer ga poznajem otkad se rodio. Znam da su mu sve odluke u životu bile ispravne. Svi u Livnu uživamo u ovome i ponosimo se njime. I ja sam bio trener, ali nikad mu nisam davao savjete, nisam ga htio opterećivati. Kad dođe u Livno, nemamo sportske teme - kazao je Miran Dalić za Večernjak.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+