Dalićev brat: Prvi ću put gledati 'vatrene' otkad ih Zlatko vodi!

Utakmici Hrvatske i Gibraltara u Varaždinu (20.45), 101. u izborničkom mandatu Zlatka Dalića, prvi će put prisustvovati i njegov brat Miran koji živi u Livnu. Nevjerojatno zvuči, ali...

- Prošlo je osam godina, a ja nisam gledao nijednu utakmicu. Ni na televiziji ni uživo, tako da je ovo prvi put u ovih 100 utakmica da gledam utakmicu - rekao je Miran Dalić za Večernji list.

Vjeruje da će Hrvatska potvrditi prvo mjesto i ostvariti plasman na SP u baroknom gradu, no za to će se ipak trebati još malo strpiti, do idućeg okupljanja. Ipak, bit će razloga za veselje.

- Nisam se čuo s njim nego s nevjestom Davorkom i njegovim sinom Tonijem, tako da smo dogovorili ulaznice i dolazak u Varaždin.

Foto: Privatni album

Kako komentira silne bratove uspjehe s "vatrenima"?

- Nisam mogao slutiti, ali sam znao da će napraviti rezultat jer ga poznajem otkad se rodio. Znam da su mu sve odluke u životu bile ispravne. Svi u Livnu uživamo u ovome i ponosimo se njime. I ja sam bio trener, ali nikad mu nisam davao savjete, nisam ga htio opterećivati. Kad dođe u Livno, nemamo sportske teme - kazao je Miran Dalić za Večernjak.