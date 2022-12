Donosimo sastav za Brazil! Izbornik je prelomio: U napadu kreće s provjerenim rješenjem!

Protiv Maroka je sve bilo očekivano, protiv Kanade smo najavili da će početi Marko Livaja, dok je protiv Japana na treningu uigravano s Brunom Petkovićem. No protiv Brazila je potpuno drugačija stvar. Riječ je o najboljoj reprezentaciji svijeta, glavnom kandidatu za naslov i naravno da hrvatski izbornik mozga što napraviti.

Ono što mu sugeriraju je da podupla bokove, odnosno da ispred Borne Sose bude, očekivano, Ivan Perišić, a s druge strane, ispred Josipa Juranovića netko od terceta Oršić, Pašalić, Vlašić. Najbolji bi bio Oršić, jer je najbrži i mogao bi s Juranovićem pomoći zavoriti Viniciusa, koji je, uz Neymara i Raphinu, najopasniji Brazilov igrač.

Foto: VIRGINIE LEFOUR/PIXSELL

No Oršić je propustio posljednji trening zbog lagane viroze, a, kako saznajemo, još nije potpuno prekrižen za utakmicu. No u susretu protiv Brazila Dalić ne želi ništa prepustiti slučaju, igrat će samo sto posto spremni. A to znači da bi na desnoj strani trebali krenuti Nikola Vlašić ili Mario Pašalić. Prema informacijama s posljednjeg treninga, na desnoj strani bit će Nikola Vlašić.

Daliću je sugerirano i da protiv Brazila pokuša kao Nenad Bjelica protiv Atalante ili Ante Čačić protiv Chelseaja, promijeniti formaciju pa zaigrati s tri stopera, no izbornik, to bi bila najbolja riječ, mrzi tu opciju. Eksperimentirati u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nije baš neka dobra opcija jer se na ovom nivou svaka greška kažnjava.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Stoga će Hrvatska krenuti kao i do sada, u formaciji s četiri igrača u zadnjoj liniji, u sredini će biti trojac Brozović, Kovačić, Modrić, lijevo Perišić, desno Vlašić , no ostaje pitanje glavnog centarfora. Andrej Kramarić je odigrao vrlo dobar turnir, no ne snalazi se baš na toj poziciji centarfora. Jednostavno, protiv Maroka nije mogao doći do lopte. A takvi smo bezopasni. A to opet nije opcija. Srpska taktika, čuvati svoj gol, a protivnički ne napadati, također nije dobro rješenje. Naši su već na izmaku snaga, a braniti se 120 minuta protiv Brazila i ne primiti gol, bilo bi svjetsko čudo.

No, Krama je zabio dva krasna gola, tri ako gledamo poništeni, tehnički je bolji od Budimira i mogao bi početi na toj poziciji, koju je igrao protiv Maroka. Jer, u toj utakmici, ako se sjećate, Maroko nam praktički nije stvorio niti jednu šansu. Ali, opet, Brazil nije Maroko.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Netko će reći da smo produžetke igrali i u Rusiji, no sjetite se kako je tamo izgledalo. U prvoj utakmici protiv Nigerije Marcelo Brozović ušao je u 60. minuti, dok je Mateo Kovačić u igru zakoračio u 78. minuti. Protiv Argentine Kramarić je ušao u 57. minuti umjesto Rebića, dok je Kovačić igrao posljednjih osam minuta. Protiv Islanda je bila laganica, Modrić je igrao sat vremena i to je neusporedivo s ovim turnirom.

Kovačić, Brozović i Kramarić u Katru, za razliku od Rusije, igraju cijelo vrijeme i još su četiri godine stariji. Luka Modrić ima 37 godina i za razliku od Islanda, ovdje je u posljednjoj utakmici u skupini bilo "drž', ne daj". Nije bilo vremena za odmor. Igrači su izmoreni, svjestan je toga Dalić stoga je jedna od ideja da utakmicu započne Budimir. On bi trebao trčati cijelo vrijeme i raditi pritisak na zadnju Brazilovu liniju, kako Brazilci ne bi mogli razviti igru. No na zadnjem treningu bliži je sastavu Andrej Kramarić, strijelac dva gola protiv Kanade.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dalić je uvježbavao nekoliko varijanti, a još nije siguran koja je najbolja. Mozgao je tako i protiv Engleske, prije četiri godine, u polufinalu. Igrači su tada gledali što radi i na kraju nisu prihvatili.

- Prišao sam, spustio se na travu pored Modrića, Rakitića, Perišića i ponudoo ideju kako igrati protiv Engleske. Imao sam neke ideje, pokaziova sam im, crtao, a oni su gledali i gledali - pričao je Dalić.

- Šefe, bit će kako vi kažete, ali mislimo da to nije dobra ideja, ne treba sad ništa mijenjati - odgovorili su senatori.

I Dalić je odustao. A na tim papirima je bilo svašta.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ne samo da bi se iznenadio izbornik Engleske, da je vidio taj sastav, već bi se iznenadili i svi naši navijači, mediji... Ali, odustao sam, nisam htio forsirati glavom kroz zid. To je moja kvaliteta. Nisam htio ustrajati na vizijama, ako vidim da nisu prihvaćene - rekao je Dalić.

I rekao igračima.

- OK, dečki, ostaje sve po starom.

Tako je bilo uoči Engleske. Mnoge ideje motaju mu se i sada po glavi, svašta bi Dalić mogao prirediti, no čini se da će formacija ostati ista. Pobijede li Brazil, Luka Modrić, Zlatko Dalić i cijela generacija ući će u besmrtnost. Stoga, dečki, igrajte kao i do sada, ako ništa i sreća je na našoj strani.

Samo, i sreća se umori ako nekoga dugo nosi na leđima.

Najčitaniji članci