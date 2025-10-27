Dalićeve rošade: Trojicu igrača vratio je u kadar. Majeru, Luki Sučiću i Baturini tek pretpoziv!

Hrvatska nogometna reprezentacija naviknula nas je na stresove i neizvjesne završnice, ali ovaj put naši reprezentativci uspjeli su praktički osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo dva kola prije kraja. Listopadski ciklus priveli smo kraju pobjedom protiv Gibraltara (3-0), a veliku uslugu napravili su nam Farski Otoci koji su pobijedili Češku (2-1) i tako nas približili Mundijalu koji će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Pokretanje videa... 01:11 Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete' | Video: 24sata/pixsell

Moćno i autoritativno, kako i priliči reprezentaciji s dvije medalje s posljednja dva SP-a, protutnjali smo skupinom. Još nismo osigurali turnir, ali to je samo formalnost uoči posljednjih utakmica. Naši reprezentativci okupljaju se 10. studenog, četiri dana kasnije u Rijeci igraju protiv Farskih Otoka, a 17. studenog gostuju u Podgorici kod Crne Gore. Potreban nam je bod iz ta dva susreta kako bismo osigurali prvo mjesto u skupini i izravan plasman na Mundijal, a u kojem sastavu ćemo ga loviti, odlučio je Zlatko Dalić.

Izbornik je objavio popis igrača za posljednji ciklus kvalifikacija. Najvažnije su promjene povratci Nikole Vlašića i Igora Matanovića na popis pozvanih igrača, kao i oporavljenog Josipa Stanišića, dok su na pretpozivu Lovro Majer, Martin Baturina i Luka Sučić, kao i Domagoj Bradarić i Ivan Smolčić koji su bili u posljednjoj akciji nakon što im je aktivirao prvotne pretpozive.

Među pretpozivima su i imena Adriana Jagušića i Franka Kovačevića, čiji su se klubovi već prethodno pohvalili da ih je izbornik zapazio. Tu je i dinamovac Moris Valinčić, ali nema lanjskih reprezetnativaca Borne Sose ni Brune Petkovića, koji su u problemima s minutažom, odnosno rezultatom kluba.