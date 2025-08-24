Dalmatinka osvojila Memorijal u čast preminule Maje Zorice

U sinjskoj dvorani Ivica Glavan Ićo u subotu je održan drugi Memorijal u čast rukometašice Maje Zorice, koja je tragično preminula prije dvije godine u prometnoj nesreći u Dicmu. Maja je svoje djetinjstvo provela u Hrvacama, a svoje rukometne korake započela u ŽRK Sinj, da bi kasnije postala članica ŽRK Split.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Okupljanje navijača ispred Arene Zagreb | Video: Domagoj Vugrinović/24sata

Titulu pobjednika turnira osvojila je ekipa Dalmatinke iz Ploča, dok je drugo mjesto pripalo Splitu 2010, a domaće Sinjanke završile su posljednje. Najboljom igračicom proglašena je Iva Bule (Dalmatinka), najbolja vratarka Paulina Pavković (Split 2010), a najbolja strijelkinja Ivana Pletikosić (Sinj). Nagradu “Maja Zorica – do kraja vrimena” za primjer sportskog duha i karaktera dobila je Karmen Paštar (ŽRK Sinj).

Foto: petar malbaša

Foto: petar malbaša

Dres s brojem sedam, koji je nosila Maja, postavljen je u dvorani kao trajni znak sjećanja. Nagrade su uručili sinjski gradonačelnik Miro Bulj, zamjenik Denis Bobeta i sportska direktorica Marina Duvnjak.

Foto: petar malbaša

Foto: petar malbaša

Foto: petar malbaša