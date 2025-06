Dalmatinko Cup: Drugačija smo priča, a spremamo nešto veliko!

Jubilarno deseto izdanje Dalmatinko Cupa je iza nas, a brojke su svakom godinom sve impresivnije. Preko 3500 sudionika je odigralo 496 utakmica, stigli su klubovi iz 26 zemalja, a sve je krenulo kao svojevrsni izazov i želja za nečim boljim.

- Prije deset godina najstariji sin je igrao na raznim turnirima koji tad nisu bili na razini. S time nije bio sretan i rekao mi je da organiziram turnir. Prihvatio sam to kao izazov i evo nas ovdje - započinje priču osnivač i organizator turnira Domagoj Bojčić dodajući da je kao i ranijih godina, i ovo deseto izdanje realizirano kroz suradnju i uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te Hrvatske turističke zajednice kroz promociju projekta „Croatia – full of life“.

Kao i prethodnih godina, ovo je bilo više od nogometnog natjecanja, brojna djeca i njihove pratnje imali su priliku sudjelovati u sportu, zajedništvu i druženju, ali i turističkoj ponudi Hrvatske. Gosti iz SAD-a, Engleske, Belgije pa sve do - Kazahstana boravili su u zatonskom Holiday Resortu te pratili utakmice koje su se tijekom četiri turnirska dana odvijale na čak osam lokacija diljem Zadarske županije.

- Dalmatinko Cup je pionir održivog turizma u Hrvatskoj te vjerujemo da smo u tom smislu napravili iskorak i doprinijeli ukupnom gospodarstvu, kaže Bojčić te pojašnjava kako je tijekom turnira ostvareno više od 12.000 noćenja samo sudionika, a sve veći broj timova dolazi zrakoplovima, posebno preko Zračne luke Zadar. Također, klubovi se tijekom turnira predstavljaju na različite načine te razmjenjuju suvenire poput klupskih šalova i nacionalnih zastavica čime se stvara prava međunarodna atmosfera - govori nam Domagoj pa nastavlja:

Foto: SIME ZELIC

- Preko nekih gospodarskih i društvenih puteva došlo je do suradnje s Kazahstancima, a prvi su put kod nas zaigrali prije osam godina. To je jako velika država, ali nema izlaz na more pa je mnogima od njih to bio prvi dolazak na obalu. Možete zamisliti kakva je to sreća bila. Dalmatinko stoga predstavlja važan segment u njihovom životu. Osim nezaboravnih sjećanja i prijateljstava, to je mjesto gdje su započeli svoj nogometni put - kaže nam Bojčić dodajući kako su na turnirima u njegovoj organizaciji nastupala imena poput Slovenca Benjamina Šeška, Brune Durdova iz Hajduka i Martina Baturine koji je novi igrač Coma.

Dalmatinko Cup ima snažan turistički i društveni učinak.

- Ovo je platforma za razvoj djece, ali i hrvatskog turizma i gospodarstva. Želimo biti jedna malo drugačija priča koja će omogućiti djeci prostor u kojem će se nogometom baviti iz 'gušta'. Nažalost, sve ih je više pred ekranima, a ne na igralištima. Mnogo djece prolazi 'ispod radara' jer se nemaju priliku gdje pokazati pa ostaju samo na razini talenta. Što se tiče razvoja nogometa, sve kreće puno ranije nego bi trebalo čime su i djeca opterećenija. Mi želimo donijeti i drugu stranu ove sportske priče - govori nam Domagoj.

U sklopu turnira održan je i Special Power League (SPL) Cup, natjecanje za osobe s Downovim sindromom, a posebno mjesto zauzima i humanitarni projekt "Score for more", koji se već tradicionalno provodi. Svaki gol postignut na utakmicama nosi konkretnu novčanu vrijednost, a prikupljena sredstva doniraju se osobama s Downovim sindromom kroz suradnju s udrugom DOWN 21. I ove godine pokrovitelj projekta je bio naš proslavljeni nogometaš Ivan Perišić. Ova inicijativa daje dodatni smisao svakom golu, pokazujući da sport može izravno pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

- I prije toga smo odradili mnoštvo humanitarnih akcija, primjerice za djecu koja su došla s potresom pogođenih područja. Tijekom svakog turnira zabije se oko dvije tisuće golova. Svim sudionicima SPL Cupa dodjeljuju se jednake medalje i pehari, a zauzvrat od njih dobijemo pregršt emocija. Ta sreća, ti izrazi lica, sve što vidite kod njih, to je nešto neopisivo, ističe Bojčić.

Foto: Dalmatinko Cup

U prvom planu tako nije bio onaj rezultatski uspjeh, već ljudski. Domagojev sin danas je ponosan na tatu nakon što je napravio čudesni uspjeh s ovim natjecanjem, mlađi sin čeka priliku da i on zaigra na Dalmatinku, a tata zna da u prvom planu uvijek ne mora biti rezultatski uspjeh, već i onaj ljudski. Jubilarno izdanje tek je završilo, a već se kuju planovi za novo izdanje.

- Dan nakon završetka turnira dobili smo dosta prijava sa svih strana svijeta, bez obzira na to što ljudi još ne znaju ni cijenu ni vrijeme održavanja, a kad objavimo datum turnira, mjesta će se brzo popuniti. Spremamo i nešto jako veliko, što ćemo objaviti na našim stranicama. Ne mogu vam još reći što, ali bit će to ogromna vijest - zaključio je Domagoj.