Dalmatinski potop: Cedevita i Cibona razbili Zadar i Split...

U drugoj utakmici polufinala doigravanja Cibona je na Gripama uvjerljivo svladala Split 66-88 i povela 2-0. Susret je prelomljen sredinom treće četvrtine kada je Cibona na vodstvo Splita 34-27 odgovorila serijom 33-3 i povela 60-37.

Oko 1300 gledatelja na Gripama moglo je uživati samo u prvom poluvremenu, u nastavku susreta igrači trenera Ivana Velića dominirali su u svim segmentima.

- Očito je da moja momčad najbolje reagira kada je najvažnije, ja im čestitam. Bili smo motivirani, lomili smo ih tijekom cijelog susreta i ponosan sam kako je završilo. Cijelu sezonu sporo palimo, ali na koncu ipak pokažemo kvalitetu. Nadam se da ćemo seriju zaključiti pobjedom u Zagrebu - kazao je trener Cibone Ivan Velić.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Trener Splita Ante Grgurević uz uobičajene izostanke nije mogao računati na jednog od najboljih igrača Matu Kalajžića.

- Danas mi na terenu nismo bili ono što inače jesmo, znali smo da će biti teško, ali danas kao da se nismo pojavili. Nakon solidne igre u prvoj četvrtini pali smo, potpuno izgubili samopouzdanje, ostali bez ritma, no to sad nije važno. Treba ići dalje, ovo zaboraviti i pokušati doći do pobjede.

Kod pobjedničke momčadi bolji od ostalih bili su raspoloženi Novačić te kapetan Marin Rozić, dok su u redovima domaće momčadi nešto bolji od ostalih bili Tomislav Gavrić i Bruno Rebić. Serija se nastavlja u subotu trećom utakmicom, a eventualna četvrta u slučaju pobjede Splita igrala bi se u srijedu na Gripama.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

U drugom susretu Cedevita je još uvjerljivije svladala Zadar 96-57 na domaćem terenu i povela s 2-0 u polufinalnoj seriji.

Najbolji u pobjedničkoj momčadi bio je Filip Krušlin koji je zabio 23 poena u tek 22 minute. Dvoznamenkasti su bili još Ivan Ramljak s 15 poena, Elgin Cook s 13 poena i Edo Murić sa 11 poena. Velike potrebe za angažmanom dvaju najboljih igrača Justina Cobbsa i Jacoba Pullena nije ni bilo, s obzirom na to da je susret od prve četvrtine bio prilično jednosmjeran.

U gostujućoj momčadi Ante Nazora svi su odigrali utakmicu za zaborav. Nitko nije zabio niti deset poena, a tricu su šutirali 6/33.

Treća utakmica se igra u subotu u Zadru. U nedjelju je odigrana prva utakmica u Zadru, a slavila je Cedevita u produžecima sa 75-67.