Đalović: Bili smo bez poraza, a stvorila se neka atmosfera...

Bio je to nogometni 'rat' s 42 prekršaja i čak devet žutih kartona. Prilike su se tražile mikroskopom, ali zato je majstorija jednog genijalca Rijeke presudila pobjednika. Riječani su slavili u 12. kolu HNL-a kod Istre (1-0) golom Tonija Fruka iz slobodnjaka.

Bila je to utakmica u kojoj klub s Rujevice nije stvorio niti jednu šansu, ali u takvim utakmicama dolaze do izražaji majstori poput Fruka. Momčad Radomira Đalovića slavila je teškom mukom, no konačno je prekinula niz od četiri utakmice bez pobjede. I to je ono najvažnije iz ovonedjeljnog izdanja derbija Učke.

Pula: Istra 1961 i HNK Rijeka sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Znali smo da nas čeka agresivna momčad i moji igrači su u tom segmentu reagirali fenomenalno. Skidam im kapu za cijelu utakmicu, za borbenost. Dali su sve od sebe i na kraju nas je nagradilo. Bilo smo u nizu bez pobjede, ali i bez poraza, a stvorila se nekakva atmosfera… Želim se zahvaliti našim navijačima, znam koliko im znači ova pobjeda, hvala im što su u ovolikom broju došli u Pulu - rekao je Đalović.

Toni Fruk ovaj put je zaigrao u ulozi napadača.

– Budući da Istra 1961 igra čovjek na čovjeka preko cijelog terena, željeli smo igrače koji su jaki s loptom u nogama, koji su jaki jedan na jedan. Istaknuo bih odličnu igru Slivija Ilinkovića koji je dobio priliku i pokazao da je budućnost Rijeke. On je veliki dobitak današnje utakmice.

Pula: Istra 1961 i HNK Rijeka sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Rijeku iduće nedjelje očekuje domaći sraz s Osijekom.

- Kada smo dobili utakmicu u Osijeku, rekao sam da imaju dobru momčad. Doveli su četiri, pet odličnih igrača, u dobrom su ritmu nakon što su pobijedili Dinamo, ali nadam se da će nam ova pobjeda dati još veći zamah i da ćemo pred našim navijačima pobijediti - zaključio je Đalović.