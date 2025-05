Đalović: Ja trener početnik? Pa nije loše za takvog trenera! Ako osvojimo, napravit ću što god...

Rijeci je ostalo još 180 minuta istine. Dvostruka kruna je na pladnju, i to na njenoj Rujevici, a oba puta protivnik je Slaven Belupo koji se neće samo tako predati. I u jednoj i u drugoj utakmici ima za što igrati. No klub s Kvarnera zna da uz kvalitetnu predstavu pobjeda ne bi smjela izostati, da ovisi sam o sebi, i fokusiran je na ono prvo što dolazi, nedjelja, 17 sati, rasprodan stadion (bez gostujućih navijača!) gurat će izabranike Radomira Đalovića (42) prema drugoj kruni nogometnog prvaka Hrvatske.

Pokretanje videa... 01:42 HNK Hajduk Split vs NK Rijeka 2:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Da mi je netko rekao da će biti ova presica pred zadnju utakmicu, da ćemo biti prvaci ako pobijedimo, dao bih sve. Ponosan sam i sretan što vodim takvu momčad, takve momke i igrače koji su napravili izvanredan rezultat, čestitam im i svaka im čast na svemu dosad. U životu se pamte samo pobjednici, svi smo toga svjesni - rekao je Crnogorac najavljujući posljednju prvenstvenu utakmicu.

- Dobro smo trenirali, imamo nekih problema s ozljedama, dvojica igrača su upitna, ali nadam se da će svi biti spremni uz najbolju i najjaču atmosferu dosad, makar je svaka bila fenomenalna, napraviti sve da pobijedimo, da se radujemo u nedjelju i postanemo prvaci Hrvatske - nastavio je.

Mnogi kažu da u utakmicama za trofej nisu bitne ni ozljede ni taktika, da do pobjede treba doći kako god, na mišiće. Pritisak će biti velik. Ali Đalović upozorava...

- Moramo biti pametni u nekim situacijama, da nas ne ponese atmosfera i da ne izgorimo u želji. Ali ne sumnjam u igrače, pokazali su da mogu, da znaju i siguran sam u njih.

Prije devet dana u prvoj utakmici finala Kupa u Koprivnici isti su protivnici remizirali. Koliko će ta utakmica biti nit vodilja u pripremi? Trener riječke škvadre smatra: nimalo.

- Ne igra nam ništa, drugačije smo se i mi tamo postavili, sve je bilo drugačije, samo gledamo nedjelju.

Pomoć sportskog psihologa, kaže, nisu tražili.

- Ne, pričamo između sebe. Gledaš da budeš sretan i da nemaš nikakav pritisak. Sanjaš cijeli život da dođeš jednom u životu boriti se za naslov i biti prvak. Ništa nismo tražili i nećemo tražiti od onoga što su radili u dosadašnjim utakmicama. Za mene su već prvaci, napravili su čudo, ali znate i sami da se samo pobjednici pamte, napravit ćemo sve da to budemo u nedjelju.

Od nedjeljnog poraza od Hajduka Đaloviću se u glavi vrti scenarij u kojem može biti besmrtnik bijelog kluba. Pa na pitanje kako spava priznaje:

- Slabo, slabo! Ali dobro, spavat ću, ima vremena.

Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon lošeg starta u mandat i europskog debakla u Ljubljani (5-0) pa i crnog niza na startu proljeća mnogi su mislili da će se ambicije o trofejima brzo ispuhati. Na pitanje kako gleda na kritike da su ga neki prozivali trenerom početnikom koji nema plana B smjelo kaže:

- Nije loše za jednog takvog trenera, haha. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali svakom treba dati šansu, a mi tu sudimo o ljudima. Odmah ovaj nema pojma i ne zna ništa, sve OK. Svatko ima pravo misliti što hoće i reći svoje mišljenje. Radio sam predano i dao sve od sebe. Nadam se da ćemo kao klub uz podršku navijača i grada završiti sezonu na najbolji mogući način, osvajanjem titule. To bi bila velika nagrada za cijeli klub. Ja sam tu najmanje bitan. Znate i sami koliko su nas cijele godine osporavali, kad smo prodali igrače i sve. Ali uspjeli smo se održati na vrhu i imamo još 90 minuta do nečeg velikog.

Je li pao neki dogovor ako osvoji naslov, hoće li se obrijati ili ošišati? Crnogorcu je svejedno...

- Ako osvojimo, možemo napraviti što god treba!

Kapetan Martin Zlomislić (26) u najavi utakmice istaknuo je:

- Utakmica za naslov, utakmica o kojoj sanjaš kad si bio dijete. Znamo što nam znače tri boda, da smo prvaci. Idemo se od prve minute tako postaviti.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U nedjelju iza 19 sati mogao bi biti prvi koji će podignuti trofej prvaka Hrvatske. Ali momak iz Posušja o tome, kaže, još ne razmišlja.

- Ne zamišljam se još, utakmica još nije odigrana, pehar nije podignut. Bila bi mi velika čast, samo je jedan čovjek prije mene uspio podignuti taj pehar, ali ne idem unaprijed, polako. Treba utakmicu odigrati mirno i hladne glave, prvo utakmica. Kakvu utakmicu očekujem? Pobjedu, da ćemo izaći hrabro od prve minute. Da ćemo pokazati da ćemo biti šampioni i, uz punu Rujevicu, privesti to kraju.

A na pitanje što će napraviti ako postanu prvaci nije se ohrabrio dati neko ludo obećanje, već je samo kazao:

- Dobro ćemo proslaviti.