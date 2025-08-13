Obavijesti

Sport

Komentari 10
NAKON KIŠE, KONAČNO SUNCE

Đalović je pobjedom u Dublinu stao na kraj crnom nizu u Europi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Đalović je pobjedom u Dublinu stao na kraj crnom nizu u Europi
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka napokon osigurala europsku jesen pobjedom nad Shelbourneom! Đalović slavi prvu europsku pobjedu nakon crnog niza. Riječanima milijuni i europska jesen u džepu

Nogometaši Rijeke osigurali su europsku jesen nakon pobjede u dramatičnoj uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu. Momčad s Kvarnera pobijedila je Shelbourne s ukupnih 4-3 i time, u najgorem slučaju, osigurala plasman u Konferencijsku ligu.

Osim što je pobjedom inkasirala milijune, Riječani su stali i na kraj crnom nizu u eurospkim utakmicama otkako je Radomir Đalović preuzeo klupu od Željka Sopića. Naime, Đalović je nakon šest utakmica bez pobjede u sedmoj konačno došao do prvog europskog trijumfa.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Crni niz počeo je prije nepunih godinu dana, točnije, 363 dana. Na blagdan Velike Gospe Riječani su izgubili i uzvratnu utakmicu od švedskog Elfsborga i time ispali iz kvalifikacija za Europsku ligu. Ipak, europski put nastavili su u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, gdje ih je čekala Olimpija.

Ipak, nitko nije očekivao ono što se dogodilo u doigravanju. Slovenski predstavnik potpuno je deklasirao (5-0) hrvatskog nakon remija (1-1) na Rujevici. Rijeka je ove sezone europski put počela u kvalifikacijama za Ligu prvaka, što joj je praktički dalo "tri života". Prvi su izgubili porazom (3-1) u uzvratnoj utakmici protiv Ludogoreca, nakon što su remizirali (1-1) na Rujevici...

Stoga su Riječani "pali" u kvalifikacije za Europsku ligu, gdje su ipak imali status favorita protiv irskog prvaka Shelbournea. Ipak, Irci su šokirali Riječane preokretom na Rujevici (2-1) i slavili, a time su i lišili Đalovića prve pobjede u Europi. 

Konferencija za medije Rijeke uoči utakmice sa Slavenom
Konferencija za medije Rijeke uoči utakmice sa Slavenom | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ipak, trener Rijeke konačno ju je dočekao. I nije mogla biti slađa. Riječani su imali 2-0 u 73. minuti, ali Shelbourne je "oživio" golom iz penala u 86. minuti. Ipak, Oreč je Rijeci donio prolaz u 90. minuti, a Đalović je proslavio prvu europsku pobjedu.

Svi Đalovićevi rezultati u Europi:

  • Elfsborg - Rijeka 2-0 (15. kolovoz 2024.)
  • Rijeka - Olimpija 1-1 (22. kolovoz 2024.)
  • Olimpija - Rijeka 5-0 (29. kolovoz 2024.)
  • Rijeka - Ludogorec 0-0 (22. srpnja 2025.)
  • Ludogorec - Rijeka 3-1 (30. srpnja 2025.)
  • Rijeka - Shelbourne 1-2 (6. kolovoza 2025.)
  • Shelbourne - Rijeka 1-3 (12. kolovoza 2025.)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO HNL transferi: Napadač Dinama opet ide na posudbu?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Napadač Dinama opet ide na posudbu?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: City se riješio igrača od 118 mil. eura
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: City se riješio igrača od 118 mil. eura

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren
PRŠTI OD LUKSUZA

FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren

Obitelj hrvatskog nogometaša Martina Erlića bavi se poljoprivredom, a odnedavno su prešli i na luksuzni turizam. Osvajač svjetske bronce iz Katra je u blizini rodnog Tinja dao izgraditi velebnu vilu u kojoj gostima neće nedostajati niti ptičjeg mlijeka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025