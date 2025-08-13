Đalović je pobjedom u Dublinu stao na kraj crnom nizu u Europi

Nogometaši Rijeke osigurali su europsku jesen nakon pobjede u dramatičnoj uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu. Momčad s Kvarnera pobijedila je Shelbourne s ukupnih 4-3 i time, u najgorem slučaju, osigurala plasman u Konferencijsku ligu.

Osim što je pobjedom inkasirala milijune, Riječani su stali i na kraj crnom nizu u eurospkim utakmicama otkako je Radomir Đalović preuzeo klupu od Željka Sopića. Naime, Đalović je nakon šest utakmica bez pobjede u sedmoj konačno došao do prvog europskog trijumfa.

Rijeka

Crni niz počeo je prije nepunih godinu dana, točnije, 363 dana. Na blagdan Velike Gospe Riječani su izgubili i uzvratnu utakmicu od švedskog Elfsborga i time ispali iz kvalifikacija za Europsku ligu. Ipak, europski put nastavili su u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, gdje ih je čekala Olimpija.

Ipak, nitko nije očekivao ono što se dogodilo u doigravanju. Slovenski predstavnik potpuno je deklasirao (5-0) hrvatskog nakon remija (1-1) na Rujevici. Rijeka je ove sezone europski put počela u kvalifikacijama za Ligu prvaka, što joj je praktički dalo "tri života". Prvi su izgubili porazom (3-1) u uzvratnoj utakmici protiv Ludogoreca, nakon što su remizirali (1-1) na Rujevici...

Stoga su Riječani "pali" u kvalifikacije za Europsku ligu, gdje su ipak imali status favorita protiv irskog prvaka Shelbournea. Ipak, Irci su šokirali Riječane preokretom na Rujevici (2-1) i slavili, a time su i lišili Đalovića prve pobjede u Europi.

Konferencija za medije Rijeke uoči utakmice sa Slavenom

Ipak, trener Rijeke konačno ju je dočekao. I nije mogla biti slađa. Riječani su imali 2-0 u 73. minuti, ali Shelbourne je "oživio" golom iz penala u 86. minuti. Ipak, Oreč je Rijeci donio prolaz u 90. minuti, a Đalović je proslavio prvu europsku pobjedu.

Svi Đalovićevi rezultati u Europi:

Elfsborg - Rijeka 2-0 (15. kolovoz 2024.)

Rijeka - Olimpija 1-1 (22. kolovoz 2024.)

Olimpija - Rijeka 5-0 (29. kolovoz 2024.)

Rijeka - Ludogorec 0-0 (22. srpnja 2025.)

Ludogorec - Rijeka 3-1 (30. srpnja 2025.)

Rijeka - Shelbourne 1-2 (6. kolovoza 2025.)

Shelbourne - Rijeka 1-3 (12. kolovoza 2025.)