FINA ZARADA

Rijeka puni blagajnu! Evo koliko je zaradila pobjedom u Irskoj

Piše Luka Tunjić,
Rijeka puni blagajnu! Evo koliko je zaradila pobjedom u Irskoj
Zagreb: Svečana dodjela SuperSport HNL nagrada za sezonu 2024/2025. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osim prestiža koji dolazi uz sudjelovanje u europskom natjecanju, Rijeka je i fino napunila klupsku blagajnu. Ipak, računica još uvijek nije sasvim jasna zato što Riječane čeka doigravanje za Europsku ligu

Nogometaši Rijeke osigurali su europsku jesen u dramatičnoj uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu. Hrvatski prvak pobijedio je Shelbourne s ukupnih 4-3 i time, u najgorem slučaju, osigurao plasman u Konferencijsku ligu.

Toni Fruk i Tiago Dantas zabili su nevjerojatne golove i činilo se kako će Rijeka "glatko" doći do pobjede u Dublinu. Međutim, domaćin se vratio u utakmicu penalom u 86. minuti, kojeg je zabio Ademipo Odubeke. Ipak, Ante Oreč ispao je junak Riječana i zabio pobjednički gol u 90. minuti.

Fruk je spustio loptu Oreču u šesnaestercu, on se okrenuo i pogodio donji lijevi kut i time se na veličanstveni način iskupio za penal kojeg je skrivio samo nekoliko minuta ranije.

Osim prestiža koji dolazi uz sudjelovanje u europskom natjecanju, Rijeka je i fino napunila klupsku blagajnu. Naime, Rijeka  bi sudjelovanjem u Konferencijskoj ligi zaradila 3,16 milijuna eura. A tu su još bonusi za osvojene bodove i pobjede.

Ipak, računica još uvijek nije sasvim jasna zato što Riječane čeka doigravanje za Europsku ligu, koja nudi još bolju zaradu. Plasmanom u Europsku ligu, Rijeka bi umjesto spomenutih 3,16 milijuna zaradila 4,31 milijuna eura! 

Rijeka: Početak priprema nogometaša HNK Rijeke
Rijeka: Početak priprema nogometaša HNK Rijeke | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Istaknimo i kako u Europskoj ligi Rijeka za svaki osvojeni bod može zaraditi 150.000 eura (450.000 eura za pobjedu), a u Konferencijskoj ligi 133.000 eura (400.000 eura za pobjedu).

