Đalović: Kreilach nije registriran za Ludogorec zbog toga što se kasno priključio momčadi...

Prvak Hrvatske, Rijeka, u utorak započinje sezonu. Prvi protivnik u drugom pretkolu Lige prvaka bit će im bugarski Ludogorec, kojeg Riječani dočekuju kod kuće na Rujevici u 20.45. Momčad Radomira Đalovića pojačala se ovog ljeta kako bi po prvi put u klupskoj povijesti izborila Ligu prvaka. Možda i najznačajnije pojačanje stiglo je prije nekoliko dana, Damir Kreilach, koji se nakon 12 godina vratio u klub. Crnogorski stručnjak zajedno s još jednim novim igračem, Merveilom Ndockytom, najavio je sutrašnji dvoboj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:08 Rijeka počela pripreme | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

- Dolazi nam jedan izuzetno dobar protivnik, jak. Cijele godine igrali smo, borili se i na kraju osvojili naslov da bismo igrali s najboljima, i došla je ta utakmica. Bit će teško, no to je i normalno jer igramo Ligu prvaka. Vjerujemo u sebe, a nema smisla govoriti o Ludogorecu, o njima se sve zna. Četrnaest godina osvajaju prvenstvo, četrnaest godina igraju grupna natjecanja u Europi, imaju dobre igrače, posebno strance. No uz pomoć naših navijača, od kojih očekujem da budu fenomenalni i poguraju nas, vjerujem da možemo doći do pozitivnog rezultata. Godinu dana radili smo da dođemo do ovoga i vjerujem da svi zajedno možemo stvoriti vrhunsku atmosferu te izvući pozitivan rezultat - rekao je u uvodu Đalović.

- Naporno smo radili da se pripremimo za ovu utakmicu, tako da se nadam da ćemo dati sve od sebe i pobijediti - nadovezao se Ndockyt.

Što je po vama pozitivan rezultat?

- Pobjeda! Svaka pobjeda je dobra, ali treba znati da igramo dvije utakmice. Velika je prednost ako pobijedimo, ali tada se još ništa neće odlučiti.

Koji igrači nedostaju, uključujući i one koji nisu prijavljeni za Europu?

- Svi su na raspolaganju osim Mile Škorića i Silvija Ilinkovića, koji se vraća nakon ozljede i još nije dovoljno spreman. Nismo sve prijavili jer pravilo nalaže da na popisu moraju biti igrači iz podmlatka.

Rijeka: Radomir Đalović i Darko Raić Sudar na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tko je onda zbog toga pravila otpao?

- Nije bitno, sad trenutno nije bitno. Sutra ćete sve vidjeti, i ti će igrači biti spremni za dvomeč - kazao je Đalović.

'Ludogorec ima izuzetnu kvalitetu prema naprijed'

Postoji mogućnost da će Ndockyt igrati na desnom krilu. Osjećate li se ondje dobro?

- Za ovu utakmicu još uvijek ne znam gdje ću igrati, sve ovisi o treneru. Ovdje sam da pomognem momčadi, pozicija nije bitna. Najvažnije je pomoći momčadi - rekao je Ndockyt.

Jeste li se priviknuli na Rijeku?

- Jesam, već sam igrao s nekim od igrača koji su ovdje i zato mi je bilo lakše uklopiti se - dodao je.

Koje su vaše prognoze, ima li Rijeka kvalitetu igrati 50-50 utakmicu s Ludogorecom koji se 14 godina natječe u europskim natjecanjima?

- Imamo puno kvalitete. Očekujem da ćemo pobijediti i kvalificirati se u Ligu prvaka - istaknuo je Ndockyt.

HNK Šibenik i HNK Gorica sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Što će presuditi utakmicu?

- Morat ćemo svesti pogreške na minimum jer se borimo za natjecanje u kojemu i najmanja greška donosi kaznu. Trebamo biti koncentrirani i čvrsti - smatra Đalović.

Koji su najjači aduti Ludogoreca?

- Igrači koji igraju prema naprijed imaju veliku individualnu kvalitetu. Cruz, Tekpetey, Marcus i Bile su igrači koji su prošle godine bili sjajni. Doveli su i Stanića, Petrowskog, Kaloču. Ne bi ni bili uspješni da nemaju dobre igrače. Ponavljam, mi imamo dobru atmosferu, igrači su spremni i motivirani, igramo za Ligu prvaka i dat ćemo sve od sebe.

Oni su već odigrali tri službene utakmice.

- To im puno znači. U zadnjoj utakmici u ligi nije im igralo šest igrača koji će početi protiv nas. Imaju širinu, dosta igrača, tako da mogu u prvenstvu igrati s jednom ekipom, a u Europi s drugom. I mi smo spremni, na pripremama smo odigrali pet utakmica i pripremili se najbolje što možemo.

Postoji li mogućnost da sutrašnju utakmicu započne Yankov koji je u Ludogorecu proveo sedam godina?

- Pričao sam s njim. On je u konkurenciji, a vidjet ćemo hoće li igrati.

Sada imate više opcija. Razmišljate li o rotaciji sustava?

- Da, vježbali smo različite varijante. Moramo se prilagoditi svemu.

'Kreilach nije registriran'

Je li Kreilach spreman?

- Žao mi je što ga nismo uspjeli prijaviti jer je došao kasno. On je odličan, ali trebat će mu vremena. Ipak, brzo će on ući u ritam. Htio sam ga prijaviti za sutrašnju utakmicu, a to znači da je dobar - otkrio je Đalović.

Foto: HNK Rijeka

Rijeka je u ljetnom prijelaznom roku dovela nekoliko igrača koji imaju iskustvo igranja u Europi.

- Očekujem od igrača koji su već tu, koji su glavni igrači, da im ovo ne bude ništa senzacionalno. U prošloj sezoni, kad se lomilo, pokazali su stabilnost i kvalitetu te su pod pritiskom osvojili dvostruku krunu. Svi smo maštali o tome da igramo Ligu prvaka s najboljim momčadima. Ovo je nagrada, ali mi predstavljamo Hrvatsku i želim da učinimo sve što je moguće da pobijedimo.

Jesu li pojačanja također ušla snažno u treninge?

- Jesu. Prije svega, sportski direktor je birao igrače tako da su karakterno dobri. Pratili smo ih i razgovarali s njima mnogo prije nego što su došli. Oni znaju naša očekivanja, odlično su se uklopili. Vidjeli ste prošle godine, kad je bilo teško, da su nas do pobjeda vodili karakter i zajedništvo.

Mišković je rekao da nema prodaje Tonija Fruka dok ne završe kvalifikacije. Koliko vam to znači?

- Suvišno je trošiti riječi. On je najbolji igrač HNL-a i jako nam puno znači. Drago mi je da je ovdje i sretan sam. Želim da ostane što duže, možda i još jednu sezonu.

Duje Čop je igrao u ludoj utakmici za Dinamo protiv Ludogoreca.

- Neka sve bude isto kao tada, i infarktna završnica, i ja ću biti sretan. Duje je igrao te utakmice, ima iskustva u Ligi prvaka i to će nam dobro doći.

'Dantas može igrati sve u veznom redu'

Kakvu utakmicu igrači mogu očekivati?

- Nogomet je nepredvidljiv. Može se nešto dogoditi u petoj minuti što potpuno promijeni sve moje planove. Probat ćemo igrati kao što smo igrali prošle godine, posebno kod kuće.

Izašao je i ždrijeb za iduće pretkolo. Noah ili Ferencvaroš?

- Nećemo to komentirati. Koncentrirani smo na ovu utakmicu. Pratimo i mi njih, ali ne treba se time zamarati. Nisam znao da su Noah i Ferencvaroš u igri. Obje momčadi su dobre.

Rijeka ima tri prilike izboriti Europu, a dovoljan joj je samo jedan prolazak kako bi najmanje igrala Konferencijsku ligu.

- Trebamo razmišljati samo o prvoj i jedinoj utakmici, a to je ova. Sreća je što smo prvaci pa imamo popravni. Razmišljamo samo o Ludogorecu i to je ispravno, ali pritisak je svakodnevica. Postavit ćemo se kao da nam je sutra jedina utakmica.

Koja je idealna pozicija Tiaga Dantasa?

- Desetka, zadnji vezni, središnji vezni, na svim tim pozicijama ga vidim. On je kvalitetan igrač, pratili smo ga. Pokazao je kvalitetu u PAOK-u, Alkmaaru, Bayernu i sretni smo što smo ga doveli u Rijeku.

Za kraj je odgovorio jesu li se igrači nakon priprema u Sloveniji, gdje temperature ipak nisu bile toliko visoke, priviknuli na ljetne vrućine u Hrvatskoj.

- Priviknuli su se. Žive u Rijeci, prekrasnom gradu gdje je puno ljepše nego u nekim drugim krajevima - zaključio je Đalović.