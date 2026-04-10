Postoji milijun primjera stvari koje napravi i koje ispadnu fenomenalno, ne samo po pitanju trenera, nego i igrača, rekao je Radomir Đalović o predsjedniku Rijeke, Damiru Miškoviću
Đalović: Mišković je 'monstrum' i sve što napravi ispadne dobro
Radomir Đalović gostovao je u emisiji "Druga strana medalje" kod Valentine Miletić na MAXSportu. Govorio je o raznim temama o igračkoj i trenerskoj karijeri, a najviše se dotakao svog vremena u Rijeci s kojom je osvojio dvostruku krunu. Posebno je pričao o predsjedniku kluba, Damiru Miškoviću.
- Svi mi sada možemo pričati... Čujem i ja po Rijeci svašta o Mišku i klubu... Ali realno, čovjek je napravio ozbiljne stvari. Ne treba trošiti riječi na njega. Dao mi je priliku i mislim da sam mu na tome vratio. Zahvalan sam mu - započeo je Đalović pa dodao:
- Mislim da je napravio goleme stvari i teško da će se poslije njega pojaviti netko tako velik. On je, u pozitivnom smislu, monstrum. Postoji milijun primjera stvari koje napravi i koje ispadnu fenomenalno, ne samo po pitanju trenera, nego i igrača. Imali smo period kad je za trenera došao Sergej Jakirović. Drugi dio sezone krenuo je loše, s lošim rezultatima. sA znate i sami da Rijeka živi od prodaje igrača i da u takvoj situaciji nije lako prodavati.
Naveo je Đalović kako plaća nikad nije kasnila, a otkrio je i sagu oko transfera Matije Frigana u Dinamo, koji se nije dogodio.
- Otkad je Mišković vlasnik, plaća u Rijeci nije kasnila niti jedan dan. Koliko je to godina? To je velika stvar i nije nimalo lako. Nije lako voditi klub, pogotovo kad sve radiš vlastitim sredstvima, boriš se cijelo vrijeme i još si napravio stadion. Tada smo u napadu imali Denija Jurića, Obregona i mladog Frigana, koji je dobio priliku. Frigan je krenuo odlično, odmah na početku zabio je dva-tri gola. Jurić se ozlijedio, a Frigana je u tom trenutku htio Dinamo - rekao je pa nastavio:
- To bi bio dobar transfer za Rijeku, prilika da prodamo igrača. U igri je bilo, ne znam točno, dva ili dva i pol milijuna eura. Mislim da je tada trener Dinama bio Čačić. Mišković je bio na putu za Dubai, zove Čulinu i pita: 'Što ste napravili, jeste li ga prodali?' Ovaj mu odgovara: 'Kako ćemo bez tebe?' A Mišković na to kaže: 'Ništa onda!' I što se na kraju dogodilo? Frigan je ostao u Rijeci još tri mjeseca i na ljeto je prodan za šest milijuna eura.
